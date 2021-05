Gå med og tal sammen

En af turene med walk and talk-gruppen går til Helig Svends Kilde ved Vemmetofte Kloster. Billedet her af Vemmetofte Klosters direktør Leif Madsen og kunstneren Bo Karberg er fra maj 2013, hvor de var med til at genindvie Hellig Svends Kilde ved at drikke af den samtidigt. Foto: Nikolaj Rasch Skou