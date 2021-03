Se billedserie Tidligere har UpArt foregået i Lunden, men nu skifter det navn til Gå med i Lunden og flytter til Midelunden i Faxe Ladeplads. Foto: Cecilie Hänsch

Gå med i Lunden - til familiefest

Faxe - 09. marts 2021 kl. 10:23 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Arrangørerne bag festivalen »Gå med i Lunden« inviterer til fælles havefest i Mindelunden i Faxe Ladeplads.

Lunden i Faxe Ladeplads har tidligere lagt græs til minifestivalen UpArt, men i år har festen skiftet både navn og placering.

- UpArt stod for »Upcoming Artists«, og det er ikke det, vi har fokus på længere. Vi kan selvfølgelig sagtens have nye artister med, men grundidéen er, at vi får dygtige DJ's til at spille elektronisk chill-out-musik, og så vil der være nogle aktiviteter for hele familien, fortæller Nis Jarl Dølsted, der er medstifter af foreningen bag den nye festival, som hedder »Gå med i Lunden«.

- Vi diskuterede, om man skulle finde et kort navn, der måske stod for noget, men vi blev enige om at gå helt gammeldags med navnet. Og så kan man jo håbe, at der ude i fremtiden er en DJ, der laver et nyt take på den, siger Nis Jarl Dølsted med reference til den gamle klassiker, der er sunget af Liva Weel.

Flytter til Mindelunden

Festivalen løber efter planen af stablen den 5. juni klokken 13-21, og arrangørerne har allerede tråd ud til flere DJ's, så musikken forventes snart at være på plads.

Til selve mini-festivalen vil der udover musikken være workshops, hvor man blandt andet vil kunne opleve en grafitti-kunstner, Teatergruppen KLIMA og et værksted med tang, og så vil man kunne prøve kræfter med at balancere på en »slagline« og en masse andre aktiviteter.

Hvor festlighederne tidligere har fundet sted i Lunden, så er årets arrangement flyttet til Mindelunden i Faxe Ladeplads, hvor der er lidt mindre plads, men det er faktisk også meningen.

- På nogle tidspunkter var der faktisk 100 mennesker, og det er ret pænt, men Lunden er så stor, at det ikke så ud af ret mange. Derfor har vi besluttet at flytte festen til Mindelunden lige ved siden af fitnessparken, og så sørger vi til gengæld for at udsmykke området og skabe en fed stemning, siger Nis Jarl Dølsted.

Bliver ikke aflyst

Foreningen har fået 40.000 kroner af Faxe Kommune til at afholde Gå med i Lunden, og hvor masser af foreninger tidligere har måttet betale støtte tilbage til kommunen på grund af corona-aflysninger, så er der med den nuværende udvikling ikke den store chance for, at Gå med i Lunden bliver aflyst.

- Alle, der kommer, får tilbudt deres eget tæppe - måske endda et flyvende tæppe - så man vil kunne sidde med behørig afstand og nyde musikken, der vil selvfølgelig blevet taget højde for den aktuelle situation i forhold til aktiviteterne. Derudover har vi droppet tanken om at servere mad eller fadøl, fordi det simpelthen bliver for bøvlet i forhold til restriktioner, men der vil være øl, vin, kaffe og sangria, og så er man velkommen til selv at tage noget mad med, fortæller Nis Jarl Dølsted.

Havefest for alle

Både Nis Jarl Dølsted og hans kone Sanne har en baggrund i teaterverdenen, og derfor er de meget fokuserede på udsmykningen. Udover »festivalpladsen«, vil man også kunne gå en rute i skoven, der vil have temaet »refleksion«, og det vil komme til udtryk i mere end en forstand, lover Nis Jarl Dølsted.

Derudover lover han og resten af arrangørerne en fed dag, hvor både børn og voksne kan slappe af sammen - ligesom man ville gøre det hjemme i haven.

- Jeg har boet i København det meste af mit liv, og jeg gik meget til Stella Polaris, som er den her kæmpe havefest, hvor folk kommer ud af deres lejligheder og sidder på et tæppe eller en festivalstol og nyder noget elektronisk musik i Frederiksberg Have. Da jeg flyttede herned for ti år siden, kunne jeg konstatere, at alle folk har deres egen have til at holde havefest i, så det her er et forsøg på at samle folks have-hygge med familien til et fællesarrangement, siger Nis Jarl Dølsted.

Gå med i Lunden foregår den 5. juni klokken 13-21, det er gratis at møde op og det kræver ingen tilmelding.

På hjemmesiden Gåmedilunden.dk vil man løbende kunne finde informationer om program, tilmeldinger, eller mulige coronarestriktioner, og her kan man også kontakte bestyrelsen, der efterlyser personer, som har lyst og mulighed for at hjælpe til.