Kirsten Jacobsen blev 1. maj 2006 hentet fra en stilling som arbejdsmarkedschef i Farum Kommune til den nye Faxe Kommune, hvor hun blev direktør for beskæftigelse. 17. juni 2019 blev byrådet orienteret om, at økonomiudvalget har afskediget hende.

Fyringssæsonen fortsætter

Sådan står der i direktionens nyhedsbrev til kommunens ansatte, hvor hun samtidig roses for »en loyal indsats« i de 13 år hun har været direktør i Faxe Kommune, senest med ansvar for områderne familie, social, beskæftigelse, sundhed og pleje.

Faxe Forsynings direktør blev afskediget før jul. Nu er det socialområdet, der skal have en ny profil efter Kirsten Jacobsen. »Faxe Kommune ønsker at afslutte samarbejdet med direktør Kirsten Jacobsen, idet der politisk ønskes en anden profil til direktørjobbet, set i lyset af de forventede omlægninger på socialområdet i de kommende år, hvorfor der er indgået en aftale med Kirsten Jacobsen om at afslutte samarbejdet.«

