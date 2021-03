Fuld plade på bøde-bingo

Da betjentene bad om at se et kørekort, fandt de nemlig ud af, at den 38-årige ikke lige var i besiddelse af sådan et. Da de tog en narko-test af manden kom den positiv tilbage, og da de slog bilen op i registret, var bilen meldt stjålet fra Mern, så han blev også sigtet for tyveri.