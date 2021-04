Fuld fart på Præstøvej

Der er travlt på Præstøvej i Faxe for tiden. Køerne til kviktest har været de længste i Region Sjælland, men fredag eftermiddag var det en anden travlhed, der herskede.

Her målte politiet nemlig 39 fartbilister på seks timer og otte af dem havde så meget fart på, at det også blev til et klip i kørekortet