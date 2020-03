Fruervangs Blomstermark har åbnet op for salg af påskeliljer og andre narcisser

Fruervangs Blomstermark sælger påskeliljer

Allerede nu har »Fruervangs blomstermark« åbnet for salg påskeliljer og andre narcisser.

I disse tider kan man godt trænge til noget smukt at se på - og pynte op med. Og det kan man gøre ved at besøge Fruervangs Blomstermark, der ligger lige uden for Faxe mod Karise, på hjørnet af Værløsevej og Køgevej.