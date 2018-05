Foto: Lars Sandager Ramlow

Frivilligvenner: Det er noget, vi snakker om

Politiets udmelding om, at den ulykke, der sidste år kostede to congolesiske børn livet, skyldes svampe plukket i det fri, vækker enighed om, at man i Haslev vil gør alt for, at det ikke sker igen.

Jens Erik Holm fra Haslev Frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp har været kontaktperson for familien, der sidste år blev indlagt med svampeforgiftning, og udmeldingen fra politiet er noget, man kommer til at vende Frivilliggruppen, når de mødes om onsdagen. Til møderne har kommunen stillet lokaler til rådighed, og her mødes Frivilliggruppen til samværd med gruppen af flygtninge.

- Når der sker sådan noget, er det selvfølgelig noget, vi reagerer på. Vi synes, det er en belastning for os, at der sker så tragisk en hændelse for en familie, som vi har været så tæt på, og det er noget, vi tager op på vores møder med flygtningegruppen, fortæller han.

Han understreger, at man gør alt, hvad man kan for at klæde flygtningene ordentligt på.

- På sprogskolerne snakker de om, hvad man skal være opmærksom på, hvis man for eksempel går en tur i skoven. Vi og alle omkring vores flygtninge arbejder hele tiden målrettet på at være til stede og hjælpe dem til at tage ansvar for deres eget liv, mens de er i Danmark, siger han.

