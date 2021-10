Se billedserie Diskussionerne foregik ved borde, der var inddelt efter seks emner.Foto: Morten Chas Overgaard

Frisk pust: Nye ansigter i Dalby

Faxe - 05. oktober 2021 kl. 14:22 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Det var ikke byrødderne, der stod til at blive præsenteret, da LokalListen holdt vælgermøde på Bavneskolen mandag aften. Faktisk var de folkevalgte byrådsmedlemmer slet ikke mødt op.

- I kommer ikke til at se de kandidater, der allerede sidder i byrådet, for det er som bekendt ingen skam at blive væk, når man ikke er inviteret, lød det fra LokalListen Faxes formand Klaus Kej, da han bød velkommen til vælgermødet.

I præsentationen af de kandidater, der stillede op i stedet for deres respektive byrødder, blev der fokuseret en del på den planlagte omfartsvej i Haslev, ligesom flere nævnte deres fokus på den borgernære velfærd, men da diskussionerne først gik i gang, kom der også nogle emner og idéer på banen, der ikke nødvendigvis er opfundet i et partiprogram.

- Jeg har lige været en tur i Faaborg, og da vi skulle finde et sted at overnatte, søgte vi på nettet efter bed and breakfast-steder i Faaborg, og der kom en lang liste frem, hvor jeg kunne se alle overnatningsmulighederne i hele kommunen. Da vi kom til vores bed and breakfast fik vi en folder, hvor der stod alt, hvad man kunne opleve, mens vi var der, fortalte LokalListens Dorte Steinmetz Bagge og fortsatte:

- Da jeg kom hjem, googlede jeg bed and breakfast og Faxe Kommune og der kom ikke ret meget frem, selvom vi har mange gode overnatningsmuligheder. Derudover kunne jeg godt tænke mig, at man måske fra kommunens side lavede en aktivitetskalender så både turister, men også lokale borgere kan få et overblik over, hvad der sker i vores kommune, lød opfordringen fra Dorte Steinmetz Bagge.

Orden i kaos Diskussionerne foregik ved seks forskellige borde, der var inddelt efter emner, og ordstyrer (og i øvrigt lokalredaktør i Faxe fra denne avis) Cecilie Hänsch sad med ved bordene på skift, og forsøgte at danne sig et overblik over diskussionerne, som hun derefter fik folk ved bordene til at præsentere for de øvrige tilstedeværende.

Det lyder måske voldsomt kaotisk, men efter det var lykkedes at få kandidaterne til at stoppe diskussionerne, gav det faktisk et fint overblik over, hvad der blev vendt ved de forskellige borde.

I gruppen, der diskuterede udfordringer på ældreområdet, var kandidaterne ikke nødvendigvis enige om, hvordan man løser udfordringerne, men noget tyder på, at de godt kunne blive enige om, hvordan man ikke løser dem.

- Vi mangler hænder i ældreplejen, og det er rigtig svært at tiltrække nye medarbejdere. Der kunne man fristes til at sige, at så må vi sætte lønnen op, men hvis man kigger på, hvad de får i Ringsted og i Køge, så er det så meget mere, end de får hos os, så vi må finde noget andet at konkurrere på, lød det fra Anette Meldgaard (K).

Lisette Lind Larsen (S) er enig i, at der skal tænkes i nye baner, og hun mener faktisk, at man bliver nødt til at gentænke hele den måde, man arbejder med ældrepleje.

- Vi bliver nødt til at samarbejde på en anden måde mellem sektorerne. Vi ser meget på det kommunale, men i fremtiden kommer vi for eksempel til at samarbejde meget mere med Køge om tidligere hjemtagelse af borgere fra sygehuset, og der er ikke udsigt til, at vi bliver flere om opgaven, så vi bliver nødt til at finde en mere kreativ måde at arbejde på, sagde hun.

Hvem skal redde klimaet? Klimadebatten endte med at blive en helt central del af valgkampen op til seneste folketingsvalg, og noget tyder på, at det også kan blive en stor del af dagsordenen op til det kommende kommunalvalg.

Det var naturligvis også et emne til valgmødet i Dalby, og der var ikke overraskende en del uenighed om, hvordan - eller snarere, hvem der skal løse det.

- Danmark er verdensførende på vindmøller. Det har vi været i mange år, og nu er vi også førende på udnyttelse af havenergi, og vindmølleindustrien i Danmark har skabt at hav af arbejdspladser, men den er skabt på baggrund af en statslig beslutning, der blev taget for 30 år siden. Derfor mener jeg også, at vi i Faxe Kommune skal gå forrest og sætte bæredygtighed på dagsordenen, lød det fra Enhedslistens Thomas Spange Olsen.

Martin Kruse fra Venstre er enig i, at der er et stort problem, der skal tages hånd om, men han mener snarere, at der skal en holdningsændring blandt forbrugerne til, mere end det kræver politisk indblanden.

- Jeg skulle for et stykke tid siden aflevere min datter på efterskole, og der gik det op for mig, at hun havde taget min gamle gymnasietrøje med. Hun har sågar også overtaget et par af mine gamle Levis-bukser, og det gør mig simpelthen stolt, for vi har selv et ansvar for at passe på planeten, og det ansvar tager hendes generation alvorligt. Jeg arbejder hos Toms, og chokoladeproduktion er energikrævende ad Pommern til, så vi står overfor en udfordring, hvor vi i den nærmeste fremtid skal finde ud af, hvordan vi kan lave produkter, som også min datters generation har lyst til at købe, sagde Martin Kruse (V).