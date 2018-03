Frisk forår til påske - også til den kræsne

- Vi har haft lavet en dag for Haveselskabets medlemmer, og der var så stor opbakning, at vi blev nødt til at lave et arrangement mere. Og så kan vi se, når vi har været med på messer - som vi i øvrigt har været alle årene - at folk finder os på Facebook og også kommer her i gårdbutikken for at købe blomster. Det er nyt, for mange der bor her i lokalområdet, aner ikke, at vi eksisterer, og man kommer heller ikke bare sådan lige forbi Bråby, uden at have et ærinde i byen, griner hun.