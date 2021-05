Anette Hougaard og Britta Nielsen med donationen fra Den danske Frimurerorden som blev overrakt af Peter Johansen og Ole Nedergaard. Foto: Torkild Svane Kraft

Frimurerne i Danmark hjælper Paraplyen på ferie

Faxe - 18. maj 2021 kl. 15:41 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Haslev: I Paraplyen i Haslev kan de godt lide at få besøg. Det er faktisk formålet med cafeen, men i lørdags var Anette og Britta, ekstra glade for at få besøg. For gæsterne medbragte 50.000 kroner.

De to lørdagsgæster var Peter Johansen og Ole Nedergaard fra Den danske Frimurerorden, og de kom på besøg fordi logen gerne ville give et bidrag så Paraplyens brugere og frivillige kunne komme på ferie her til sommer.

I Paraplyens budget er der ikke afsat penge til ferie, så hverken stedets leder Anette Hougaard eller næstkommanderende, Britta Nielsen, regnede med at de i år kunne invitere brugere og frivillige på en lille ferie, men så sendte Anette et brev til Den danske Frimurerorden - og her behandlede Velfærdsdirektoriet ansøgningen og besluttede altså at give ikke mindre end 50.000 kr. til ferien.

- Det er vi utroligt glade for, og jeg glæder mig sådan til at kunne fortælle det til alle der kommer her i Paraplyen, siger Anette Hougaard.

Hun fortæller at mange har snakket om at det kunne være spændende at komme til Sverige nogle dage, så måske det kan lykkes med donationen fra frimurerne - men nu skal covid-19 lige tages i ed, før en Sverigestur kan planlægges.

Peter Johansen, der er formand for frimurerne i Ringsted, og Ole Nedergaard, der er ordførende mester i Sct. Michael i Slagelse, fortæller, at donationen ikke kun er et tilskud til en forhåbentlig god ferie, men bestemt også en anerkendelse af det arbejde Paraplyen udfører.

Den danske Frimurerorden

Der er omkring 8.500 frimurere i Danmark, og selv om mange tror det er en meget lukket og hemmelighedsfuld loge, så er det ikke tilfældet, fortæller Peter og Ole.

Alle er velkomne til at kigge indenfor i de forskellige loger rundt om i landet eller i hovedkvarteret på Blegdamsvej i København. Det eneste man ikke, som gæst, må deltage i er i optagelsen af nye medlemmer.

For at blive optaget i Den danske Frimurerorden skal man anbefales, og godkendes, af nuværende medlemmer. Man skal have en ren straffeattest, være kristen og et ordentligt menneske - og en mand...

Hvad man laver arbejdsmæssigt er uden betydning, fortæller Ole Nedergaard og Peter Johansen. Alle brancher er repræsenteret i logen, så medlemmerne tæller ikke kun samfundets top. Iøvrigt er det forbudt at tale om arbejde, religion og politik under møderne.

Der betales kontingent og der samles penge ind blandt medlemmerne til hvert møde - og det er altså nogle af de penge, der kommer Paraplyens brugere og frivillige tilgode. De kan nu komme på en lille ferie.