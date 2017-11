Frifundet i spildevandssag

Og så er han netop blevet frikendt i sin spildevandssag ved retten i Roskilde, hvor han var tiltalt for ikke at opfylde Roskilde Kommunes påbud om forbedret spildevandsrensning. - Jeg har nu rettens ord for, at jeg ikke skal opfylde påbuddet. Min første indskydelse er, at uanset hvad der er op og ned i denne sag, så skal kommunerne altså dokumentere, at man udleder, gæt og gisninger er ikke nok, siger Ole Christiansen til Fair Spildevands hjemmeside, der drives af Lars Folmann.