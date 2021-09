Borgmester Ole Vive (V) var forleden med partifællerne Dorthe Adelsbech og Jacob Jensen på besøg på VUC Storstrøm. Foto: Cecilie Hänsch

Send til din ven. X Artiklen: Fremtidens lokale skole er digital Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fremtidens lokale skole er digital

Faxe - 29. september 2021 kl. 11:57 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Faxe

Faxe/Sjælland: Der kan på mange måder være langt til uddannelse, hvis man kommer fra et hjem uden klaver. Det kan være svært at få hjælp til matematik-lektierne, hvis mor og far selv gik ud efter syvende klasse. Og det kan være nærliggende at fejre førtidspensioneringen med lagkage, når både søster og bror har slået sig på uddannelses-systemet og jobmarkedet.

Sådan er virkeligheden nogle steder, og kigger man lokalt på Faxe, så hører byen - med administrerende direktør Martin Hansen Siebens ord - til i "den tørre plet" syd for Køge, hvor det er rigtig svært at få gjort uddannelse sexet.

- Der er fysisk langt til uddannelses-stederne, og der er mentalt langt til en videregående uddannelse, siger Martin Hansen Sieben.

Han er - foruden administrerende direktør for VUC Storstrøm - kandidat til kommunalvalget for Venstre. Og forleden havde han fået besøg af en håndfuld partifæller for at fortælle dem, hvordan VUC Storstrøm tager livtag med en ellers nærmest umulig opgave: At få uddannelsesfjerne voksne til at tage en uddannelse, så de kan blive selvforsørgende.

I lytte-enden af mødet sad Venstres kandidat til posten som formand for regionsrådet i Region Sjælland, folketingsmedlem Jacob Jensen, sammen med borgmester Ole Vive og byrådsmedlem og regionsrådskandidat Dorthe Adelsbech.

Små hold

- Vi har kursister, der ikke kan finde ud af at bruge e-boks. Alligevel lykkes vi med at drive digital skole. For det er simpelthen den eneste måde, vi kan gøre klasserne store nok; den eneste måde, vi kan samle så mange elever, at der er råd til en underviser, forklarer Martin Hansen Sieben.

- Så sidder der måske fem kursister her i Faxe og deler underviser med et hold i Vordinborg. Eller vi sørger for at få dem kørt til Vordingborg, så de kan deltage i den fysiske undervisning, forklarer uddannelseschef Carsten Gottschalk Sørensen.

Mens de uddannelsesparate for længst er taget til Haslev, Næstved eller Køge for at tage en ungdomsuddannelse, så sidder der en flok tilbage, som simpelthen ikke kan overskue at tilbagelægge den slags distancer til hverdag.

- Det handler ikke nødvendigvis om afstand i kilometer, men afstand i transporttid - og afstand i antallet af skift, forklarer uddannelseschef René Bugge Bertramsen.

- Alene at komme herfra til Vordingborg med offentlig transport er jo nærmest en dagsrejse, tilføjer han.

Vinder-skole

Netop fordi VUC Storstrøm står med den slags udfordringer til hverdag, så er undervisningsformen ændret fra "plejer". Internt kalder de det for hybridskole. Altså kombinationen af fysisk undervisning, digital deling - og ikke mindst holddeling på tværs af skolens lokaliteter.

Forleden blev hybridskolen kronet som vinder af »Uddannelsesprisen 2021« foran resten af landets voksenuddannelses-centre.

Administrerende direktør Martin Hansen Sieben forklarer, at corona for en gangs skyld kan få skyld for noget godt - nemlig at tvinge VUC Storstrøm til at tænke anderledes:

- Corona-året har ført til at vi er blevet mere fleksible i tilgangen til undervisningen, og at vi for eksempel anvender onlineundervisning i større omfang end tidligere. Det viser sig at fungere godt i mange sammenhænge.

Til efterfølgelse

Nu er Faxe ikke det eneste sted på landkortet, hvor det kan være svært at finde de lette argumenter for at man skal i gang med en uddannelse.

Derfor er Jacob Jensen (V) også glad for at være blevet inviteret på besøg. Netop med digitalisering kan man adskille sig fra de geografiske udfordringer.

- Det er jo ikke alle byer, der skal have et universitet, men vi skal gøre uddannelse tilgængelig, siger Jacob Jensen.

I Faxe uddannelsen af voksne over 25 i et tæt samarbejde med jobcenteret. For målet er groft sagt at få løftet en uddanelses- og job-uvant gruppe fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.

- Jobcenteret kommer for eksempel her, så kursisterne ikke skal til Haslev for at holde et møde, forklarer René Bugge Bertramsen.

Og så er det allerførste hold kursister på pilot-projektet »klar til sosu« netop gået i gang. Her er voldsom mangel på hænder - de kunne jo komme fra VUC.