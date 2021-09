Frem med flagene: Kronprinsparret deltager i fejring

- Nu er der er ganske vist gået et år, men for os er det vigtigt at markere og fejre så stort et jubilæum for noget, der på alle tænkelige måder har præget udviklingen af Haslev som by og sandelig også hele det midt- og sydsjællandske område, siger borgmester Ole Vive og tilføjer:

- Det er en stor glæde, at Kronprinsparret har takket ja til vores invitation. Gennem de seneste år, har Faxe Kommune investeret i byforskønnelsen af Haslev - ikke mindst for at værne om vores handelsliv og give byens besøgende en god oplevelse. Vi er glade og stolte over det løft, stationspladsen har fået. Togdriften, og den kommende mulighed for at pendle hurtigt til København, er afgørende for rigtig mange af vores borgere, og for dem som vælger at bosætte sig i vores perle af en by - omgivet af skøn natur og et rigt kultur- og foreningsliv. Når flere i fremtiden forventes at bruge toget er det passende, at vi fejrer sådan et jubilæum.