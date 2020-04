Se billedserie Frederik Siger Storr Ljunggreen lægger sine gladhedssten foran folks og forretningers døre, for at sprede budskabet om, at det hele nok skal gå. Foto: Thomas Olsen

Frederik: - Det skal nok gå alt sammen

Faxe - 15. april 2020 kl. 07:18 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10-årige Frederik Siger Storr Ljunggreen spreder glæde med sine malede sten, som han lægger foran dørene.

- Er det ikke bare fantastisk. Man møder på arbejde, og så er der lagt en sten foran butiksdøren. Det skal nok gå, står der. Det varmer sgu da bagerens hjerte. Fantastisk, fantastisk. Tak for stenen, og vi er glade for al den støtte, vi får, siger bagermester Brian Hansen fra Mesterbageren i Haslev på en af de mange videoer, som han og hustruen Jette Hansen lægger på Facebook om deres forretnings drift i denne coronatid.

Den Kajkage-farvede lysegrønne sten med et rødt hjerte på er lagt på dørtrinnet af 10-årige Frederik Siger Storr Ljunggreen, der har valgt at bruge sine kreative evner til at glæde andre.

- Jeg så en pige i nyhederne, der laver coronakyllinger. Og så fandt jeg på at lave gladhedssten, som jeg maler budskaber på. Det skal nok blive godt i gen, skriver jeg på mange af dem, fortæller Frederik Siger Storr Ljunggreen, da avisen møder ham i Jernbanegade lørdag formiddag, hvor han farer rundt på sit løbehjul med stenene i en skuldertaske.

- Jeg har også lagt sten foran Dagbladet, Vos & Co og Café Paraplyen. Det er nok omkring 30 sten, jeg har lagt foran dørene, siger han.

- Hvad får du selv ud af at glæde andre på den måde?

- Jeg får motion og får tiden til at gå. Og så bliver jeg glad, når jeg ser, at stenen er væk. Jeg så en mand, der tog billeder af en af mine sten, og der er mange, som snakker om dem, efter at min mor lagde et opslag på Facebook i Vores Haslev, svarer Frederik Siger Storr Ljunggreen, der går i 4. klasse på Nordskovskolen, hvor han først skal møde igen mandag den 20. april.

- Jeg fortsætter med at lave stenene, indtil jeg skal tilbage i skolen igen. I går hjalp min nabo mig med at male sten, og jeg har også fået sten fra en dame, siger han og giver en opvisning i sine evner på løbehjulet med en tur op ad rampen foran Sparekassen Sjælland, der ender i et hop oppe fra trapperne og ned på fortovet.

- Jeg plejer at køre i Haslev Skaterhal, og jeg kører på ramper flere steder, siger han og ruller videre ned ad Jernbanegade for at dele flere sten ud.