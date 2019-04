Franskfødt og kunstner: - Det bliver aldrig det samme igen

For den franskfødte, men herboende, kunstner er branden i Notre Dame ikke bare tabet af et unik stykke kunst og håndværk. For ham er det også et tragisk minde om, at byen og Frankrig har tabt en del af sin historie og kulturarv.

- Det er et fantastisk kunstværk, som er blevet ramt. Det er et sted, jeg har været mange gange, og da jeg boede i Paris fra 1969 til1979 var det naturligvis et monument, et vartegn for byen, men det var også en normal del af byen. Domkirken var en naturlig del af hverdagslivet i byen. Måske har man taget den lidt for givet, for man kunne jo altid gå forbi den eller gå indenfor og kigge, men når der sker sådan noget som den brand, der brød ud tirsdag aften, så tror jeg måske man begynder at se på netop historiske monumenter med lidt andre øjne. Man bliver nok mere bevidst om, at man skal sætte mere pris på dem, fordi de netop er forgængelige, siger Denis Virlogeux.