Se billedserie Alle grøntsagerne er høstet på Permatopias egne marker. Foto: Nadia Pedersen

Fra jord til bord: 7. a solgte selvhøstede grøntsager til festival

Faxe - 07. september 2020 kl. 17:26 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I år er det haven, der er omdrejningspunktet, fortæller Ingeborg Fangel Mo, da jeg møder hende lørdag formiddag i Permatopia til årets Jordfestival.

Det er andet år i træk, at festivalen, der kombinerer kunst og natur, holdes. Festivalen foregår seks forskellige steder i Faxe Kommune fra den 4. september til den 9. september.

- Festivalen handler om, at få kunsten og naturen til at snakke sammen med bæredygtighed. Vi vil gerne starte samtaler om, hvordan vi sætter gang i den grønne omstilling, der hvor vi bor, siger Ingeborg Fangel Mo, der er en af hovedkræfterne bag Jordfestivalen.

Det er særligt børn og unge - fremtidens forbrugere - der er i fokus på årets festival. Det er derfor heller ikke uden grund, at de seks festivaldage både indeholder naturworkshop for børn og børneteater.

- Det er vores tanke, at vi skal ramme børnene og de unge, forklarer Ingeborg Fangel Mo, der bor i Permatopia og har arrangeret festivalen sammen med Sanne Mejse Ystrøm og Pernille Plantener Holst.

Målrettet børnene

For at nå nogle af de unge har festivalen og Permatopia indgået et samarbejde med 7. a på Karise Skole.

- Sidste år var eleverne med til at så afgrøderne. I år har de været med til at høste dem, tilføjer Ingeborg Fangel Mo.

For selvom man bor på landet, er det ikke ensbetydende med, at man har prøvet at høste sine egne kartofler før.

- De har haft et jord-til-bord-forløb, hvor de skulle komme herud og høste deres afgrøder. Der var kun én i klassen, der havde prøvet det før, siger Ingeborg Fangel Mo.

I dag kan man derfor nyde »frugterne« af elevernes arbejde. De har nemlig høstet alt fra kartofler og rødbeder til majs på Permatopias marker, som de til i dag har lavet råkost og kartoffelsalat ud af.

Bag en af boderne til dagens festivalmarked står tre af pigerne fra 7. a da også, nemlig Julia, Yasmine og Isabella.

- Vi har lært, at vi skal købe mere økologi, fortæller Yasmine om jord- til bordforløbet.

Isabella er enig og tilføjer:

- Vi har set, hvordan afgrøder ser ud, når de kommer op af jorden.

For de tre piger er det første gang, de har fået jord under neglene ved at høste deres mad selv.

En af deres lærere, Christian Jørgensen, som også selv bor i Permatopia, fortæller, at der er en dybere tanke med projektet:

- Vi vil gerne skabe kontakt mellem skolerne og Permatopia. Vi åbner et nyt univers for dem ved at lære dem om naturen. Det vil vi gerne gøre mere af, siger han.

Fokus på lokalmiljøet

Ifølge Ingeborg Fangel Mo er et af festivalens hovedformål da også at få et større samarbejde op at stå med nærområdet og ikke mindst med Faxe Kommune.

- Faxe Kommune har potentiale til at blive foregangskommune i den grønne omstilling. Det er jo i forvejen en kommune, der har verdensmål på dagsordenen, siger hun.

Foruden 7. a's mad kunne man denne dag også købe grøntsager fra Permatopia.

- Vi er næsten selvforsynende med grøntsager nu, og vi håber, at vi på et tidspunkt kommer til at have så mange grøntsager, at vi kan holde lørdagsmarkeder, hvor man kan købe grøntsagerne, så vi netop også kan få mere kontakt med lokalbefolkningen. Det handler om at starte den grønne omstilling nedefra, mener Ingeborg Fangel Mo.

Hvis man gerne vil inspireres og høre mere om bæredygtighed, grøn omstilling og naturen, så løber festivalen frem til onsdag den 9.september.

Man kan gå ind på www.jordfestival.dk og se det fulde program.