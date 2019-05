Fra Eritrea til Gisselfelds skove

Zekarias Gebreamlak er den første til at afslutte integrationsgrunduddannelsen i Faxe Kommune. Og nu kan han kalde sig skovarbejder på Gisselfeld, hvor skovfoged Jan Olsen har tilbudt ham fast job.

Efter en veloverstået integrationsgrunduddannelse har givet 39-årige Zekarias Gebreamlak fast arbejde som skovarbejder hos Gisselfeld Kloster. Han er den første til at afslutte IGU-uddannelsen i Faxe Kommune.

For godt fire år siden stod det ikke skrevet nogen steder, at Zekarias Gebreamlak en dag skulle være skovarbejder hos Gisselfeld Kloster uden for Haslev på Sydsjælland.

Men for få dage siden kunne den nu 39-årige mand fra Eritrea trykke skovfoged Jan Olsen fra Gisselfeld i hånden med et pænt »ja tak« til fastansættelse.

Zekarias Gebreamlak kom til Danmark som flygtning for fire år siden.

For to år siden blev han ansat i en såkaldt IGU-stilling som skovarbejder på Gisselfeld - IGU betyder integrationsgrunduddannelse.

Zekarias er den første til at afslutte IGU-uddannelsen - endda med fast job lige efter. 18 andre er i gang med uddannelsen i øjeblikket.

Gisselfeld Kloster traf et aktivt valg om at investere i Zekarias, og med IGU-stillingen var der mulighed for, at Zekarias kunne arbejde på sine sproglige færdigheder - og forståelse for det danske arbejdsmarked - og samtidig være tilknyttet arbejdspladsen.

Borgmester Ole Vive ønsker Zekarias Gebreamlak tillykke med den velafsluttede grunduddannelse og fastansættelsen hos Gisselfeld Kloster.

- Det er jo en positiv historie om en borger i kommunen, som har grebet muligheden for at komme i uddannelse og job, selvom sproget var en udfordring. Det er også prisværdigt, at Gisselfeld Kloster og andre virksomheder i kommunen byder disse nye borgere velkommen inden for i IGU-stillinger, så der er en reel chance for at blive selvforsørgende, siger Ole Vive, der også henviser til, at IGU-ordningen er forlænget frem til 2022, fordi det er en succes.

- Zekarias er blevet bedre og bedre til dansk. Men vi har i forvejen en del ansatte fra blandt andet Spanien og Polen i forårs og efterårssæsonen, så vi er vant til, at man godt kan forklare sig med fagter med arme og ben, fortæller Jan Olsen, skovfoged på Gisselfeld.

- Der kom en del flygtninge til Danmark, som jo også gerne ville have et job, så vi tænkte »det kan ikke være rigtigt, at vi skal hente folk hertil fra Spanien, når der er arbejdskraft lige her«. Det må vi prøve af, også for at vise lidt samfundssind, tilføjer Jan Olsen.

Der er også et mere langsigtet perspektiv for Gisselfeld Kloster.

- Vi har medarbejdere, som er på vej mod pensionsalderen. Det er svært at få dansk arbejdskraft, som vil arbejde ude i skoven, derfor håber vi jo også, at vi om - lad os sige fem år - har folk som Zekarias i vores stab, siger Jan Olsen.

Kontakt virksomhedsmentor Roula Nielsen, mobil 4046 2409, hvis du vil vide mere, eller hvis du kan tilbyde et IGU-forløb.