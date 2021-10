Se billedserie Kronprinsparret besøgte Skovtårnet mandag formiddag sammen med tårnets ejer, Jesper Mathiesen, og Gisselfeld Klosteres direktør, Jens Risom. I baggrunden ses byrådsmedlemmerne Marianne Ørgaard (L), René Tuekær (L) og Christina Birkemose (S) og borgmester Ole Vive (V). Foto: Kim Rasmussen

Fotos: Pludselig var kongehuset der

Faxe - 12. oktober 2021 kl. 06:46 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Efter kronprinsparrets besøg i Haslev mandag formiddag fortsatte de og Faxe Kommunes øverste ledelse til Skovtårnet, hvor Gisselfeld Klosters administrerende direktør, Jens Risom, fortalte om klostrets lange og spændende historie.

På vejen op mod tårnet ad den 900 meter lange boardwalk fortalte Skovtårnets ejer, Jesper Mathiesen, meget levende om tilblivelsen af tårnet med den enestående arkitektur og fantastisk smukke udsigt over løvskoven og landskabet.

En stor overraskelse Både de danske turister og dem fra USA, Portugal og Tyskland fik sig noget af en overraskelse, da Skovtårnets forretningsudvikler, Kasper Larsen, oppe fra det øverste dæk bad gæsterne om gøre plads for kronprinsparret og deres følge.

Og så blev der ellers vinket og råbt velkommen og fundet masser af mobiltelefoner frem.

Line, Bent og Dorthe Duelund Andersen fra Haslev vidste godt, at der ville komme royalt besøg.

- Vi havde hørt rygtet. Og så kan vi bare godt lide at komme herude i naturen. Jeg har været oppe 24 gange nu, efter at vi fik årskort for tre måneder siden, fortæller Bent Andersen, der har taget flere ture alene, når hans kone Dorthe Duelund Andersen er i motionscentret.

Vejen til Amalienborg Som en sjov gimmick havde Jesper Mathiesen sørget for, at der er sat et skilt op i tårnet, som guider blikket i retning mod Amalienborg, der naturligvis ikke er synligt bag Ulse Kirke og Avedøre 2.

- Det er første gang kronprinsparret er her. De skulle være kommet allerede under coronaen. Besøget blev aflyst, men nu lykkedes det. Det er et specielt besøg, for jeg kender jo kronprinsen. Jeg har været soldat sammen med ham i flere år, siger Jesper Mathiesen.

- De har fulgt Skovtårnet tæt i pressen, og kronprinsen syntes, det er en sjov historie, at det er skabt ud af ingenting. Vi er begge entreprenante. Det er lidt i vores DNA, vi har jo begge været frømænd, fortæller Jesper Mathiesen, der også viste glampinghytterne frem, som nu er udvidet med en underetage.

- Det gør, at der kan bo store familier på seks-syv personer i hytterne, som er næsten 100 procent udlejet i ferieperioderne. Kronprinsen var meget interesseret i hytterne, og jeg tror, at de fik nogle gode idéer med hjem, siger Jesper Mathiesen, der har masser af nye tiltag i støbeskeen.

Det første er et nyt aktivitetstårn tæt på receptionen, og inden for fem-seks år forventer han også, at det planlagte skrænthotel med 75 værelser er bygget.

Skovtårnet åbnede i 2019 med 351.895 besøgende fra 74 lande. Der var 385.000 gæster i 2020, og hvis besøgstallet bliver godt i efterårsferien, så forventer Jesper Mathiesen at besøg nummer én million rundes.