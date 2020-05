Fossil opkaldt efter Alice Rasmussen

Geomuseum Faxe har netop opkaldt et nyt fossil efter den amatørgeologiske legende Alice Rasmussen (1932-2013), der i den grad formåede at bidrage til forskningens verden.

Hun har også formået at blive udødeliggjort med op til flere fossiler opkaldt efter sig.

Det seneste fossil er et sporfossil fra Stevns, som Jesper Milàn og Lothar Vallon har beskrevet og navngivet »Koptichnus rasmussenae«.

Artiklen er publiceret i det internationale tidsskrift »Ichnos: An international Journal for Animal and Plant traces.«