Forslag nedstemt: Udvalg vil ikke sætte prisloft i anbringelsessager

- Jeg mener, at socialudvalget skal inddrages i beslutningerne i forbindelse med afgørelsen af særligt dyre enkeltsager, som vil koste kommunen over cirka 350.000 kroner om måneden. Udvalget skal først og fremmest fokusere på at finde billigere løsninger, siger han.

Forslaget blev nedstemt, 1-6.

- For mig kan man ikke sætte pris på et godt menneskeliv, et godt barneliv. Vi kan alle være enige om, at der her er tale om rigtig mange penge, som så går fra noget andet, men sådan er det bare. Nogle børn er så dårlige, at der er et meget snævert udbud af tilbud til dem i kommunerne. Her kunne kommunerne godt snart sætte sig om bordet og hjælpe hinanden med at lave tilbuddene bedre og billigere. Det er også den søgning forvaltningen laver i de forskellige tilbud der er i kommunerne hele tiden: hvor er der det bedste og det billigste tilbud, siger socialudvalgsformand Nellie Bradsted (V).