Se billedserie Forslaget går på, at udsatte skal have tilbud om gratis tandpleje for at forebygge sundhedsproblemer i forbindelse med dårlig mundhygiejne. Selve tandlægebehandlingen må de dog søge puljer for at få betalt. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Forslag: Tandpleje skal være gratis for udsatte borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag: Tandpleje skal være gratis for udsatte borgere

Hvis man bliver væk fra tandlægestolen kan ens sundhed hurtigt lide store skader, og derfor foreslår Christina Birkemose (S), at tandpleje skal være gratis for udsatte borgere.

Faxe - 10. juni 2020 kl. 18:34 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tandlægeregning kan være en ubehagelig overraskelse, der i mange tilfælde kunne være undgået med bedre tandhygiejne eller hyppigere besøg hos tandlægen.

Men for udsatte borgere kan både regningen og utrygheden være en hindring for at komme af sted til tandklinikken, og det vil Christina Birkemose (S) nu gøre noget ved.

På seneste møde i Socialudvalget foreslog hun, at man undersøger mulighederne for at gøre tandpleje gratis for udsatte borgere, inden der snart kommer et lovforslag om netop det inde på Christiansborg.

- Regeringen arbejder på et lovforslag, der skal give gratis tandpleje til særligt udsatte. Vi kender ikke detaljerne endnu, men jeg kunne godt tænke mig at vi er lidt på forkant med tingene, når forslaget kommer, siger Christina Birkemose.

Idé fra en borger Hun fortæller, at det faktisk var en borger, der på handicappolitik-workshoppen sidste år spurgte, om det ikke kunne være en god idé. Borgeren ville høre, om det kunne lade sig gøre, at tandplejerne kom ud på værestederne og screenede folk og så efterfølgende tog dem ind på en klinik til behandling, og det, synes Christina Birkemose, er et vildt godt forslag.

- Vi ved, at mange udsatte borgere har tandlægeskræk, og derfor kan det hjælpe, at screeningerne foregår i trygge rammer. Det, der er rigtig godt ved den her idé, er, at det er en opsøgende indsats. For en ting er, at transporten kan være besværlig, men for mange udsatte er det også vigtigt, at de ikke føler sig sårbare, og så skal man også huske, at det kun skal være et tilbud, siger hun.

Hvis man bliver væk fra tandlægestolen kan ens sundhed hurtigt lide store skader, og derfor foreslår Christina Birkemose (S), at tandpleje skal være gratis for udsatte borgere. Christina Birkemose understreger, at ordningen ikke vil gøre det muligt for udsatte at få foretaget for tusindvis af kroner tandlægebehandling, men at den skal ses som en forebyggende indsats, der gør at de udsatte ikke får endnu værre problemer med deres tænder.

- Der er tale om tandpleje, og ikke tandlægearbejde, hvor man borer eller sætter kroner i. Tandpleje er den indsats, der skal til for at forebygge dårlig tandhygiejne. Nogle af de udsatte borgere tager måske medicin, der kan have indflydelse på mundens sundhed, og derfor er det ekstra vigtigt, at de får hjælp til at holde munden sund. Dårlig mundhygiejne kan nemlig også lede til infektioner og andre følgesygdomme, så det kan efter min mening godt betale sig at gøre et stort forebyggende arbejde, siger hun.

De udsatte, der efter en screening eventuelt måtte have brug for at få lavet tandlægearbejde, kan efter planen få hjælp og vejledning fra tandplejeren til at søge puljer, der kan betale for arbejdet.

Administrationen i Faxe Kommune går nu i gang med at kigge på, hvordan er sådan forslag kunne implementeres, og Christina Birkemose glæder sig over, at Faxe Kommune er klar, hvis lovforslaget går igennem på Christiansborg