For at opretholde en minimal indtjening er Førslev Forsamlingshus gået i gang med at tilbyde take-away. Arkivfoto: Rune Reggelsen Skjold

Forsamlingshus tyr til take-away og afleverer maden på dørtrinnet

Faxe - 19. marts 2020 kl. 06:58 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er som af få fejet gulvtæppet væk under sig, forklarer Pia Johannesen, der ejer Madpigerne, som forpagter Førslev Forsamlingshus.

- Jeg ligger inde med store partier af kød, som skulle have været til et kobberbryllup og de næste ugers konfirmationer.

Hun havde ellers lige inden coronakrisen fået et godt tilbud på mad, og slog derfor som forretningsdrivende til.

- Hvis man står mellem at kunne tjene en 5'er eller 10 kroner per kilo kød, så vælger man jo de 10 kroner.

Samlet set vurderer hun, at hun nu ligger inde med kød i fryseren og drikkevarer i omegnen af 30.000 kroner. Og forklarer, at det betyder meget for en lille erhvervsdrivende, som hendes biks er:

- Jeg har i alt fået 19 aflysninger. Det er alt fra forsamlinger på 43 mennesker til 98 samlinger. Det betyder meget for et forsamlingshus som mit.

Laver take-away For at opretholde en minimal indtjening er hun derfor gået i gang med at tilbyde take-away. Både til karantæneramte borgere, men også til borgere, der godt kan bevæge sig op til forsamlingshuset.

- Vi laver hver dag en dagens ret, hvor der bliver solgt alt mellem 30-50 portioner, der koster mellem 40-70 kroner.

Her laves alt fra kyllingebryst med pesto til frikadeller med sovs, forklarer Pia Johannesen.

- Jeg prøver, at variere retterne så meget så muligt, så de unge også kan være med.

Det er dog ikke store penge, der er på spil, forklarer hun. Hun forventer også at den del af forretningen er på lånt tid. Hun regner med, at markedet for den del af hendes forretning vil blive mindre, efterhånden restauranterne går i gang med at lave take-away.

Tager sine forholdsregler Når kunderne kommer for at købe take-away, bliver myndighedernes afstandsanbefalinger og hygiejneråd overholdt, forklarer hun.

- Vi har stillet et bord i døråbningen mellem køkken og restaurant, hvor vi så sætter maden til afhentning, når kunden kommer. Vi holder afstand, og beder de kunder der kan om at betale med Mobilepay i stedet, så vi ikke får kontakt. Bordet og dørhåndtag bliver af sprittet mellem hver kunde.

Hun forklarer, at de også er begyndt at levere ud til de borgere, der ikke selv kan komme.

- Her afleverer vi maden på et dørtrinnet, og ringer så til kunden, så de kan komme ud og hente maden. Vi prøver at være så kreative så mulige, mens vi passer på os selv og borgerne. Det er som at finde en nål i en høstak, hvor nålen er de muligheder jeg har for at drive forretning.

Hendes drømmeforretning Pia Johannesen fortæller, at hun har haft Førslev Forsamlingshus i otte år.

- Det har været en drøm at lave min egen forretning, jeg kommer oprindeligt fra sundhedsbranchen, og jeg så det som en sidste mulighed for at skifte inden jeg skal på pension.

Hvor længe kan du holde forretningen kørende?

- Jeg regner med, at jeg kan holde det i gang i et par måneder, siger hun og uddyber:

- Men det kan blive svært også at speede op efterfølgende, en stor del af indtjeningen ligger i konfirmationerne, hele den indtægt kommer jeg til at mangle.

Og fortæller at hun nok er heldigere stillet end mange andre forretningsdrivende.

- Jeg har heldigvis ikke leaset noget, jeg har haft den filosofi at jeg har købt tingene efterhånden, jeg har heller ikke nogen dyre »fancy« køkkenmaskiner.

Kan regeringens hjælpetiltag gøre noget?

- Det holder jeg løbende øje med, men momsudskydelsen gør ikke den store forskel, for vi har lige betalt moms her den 2. marts, forklarer Pia Johannesen.

Mund til mund Hun fortæller, at folk har været søde til at udbrede muligheden for take-away.

- Det er gået mund-til-mund over hækken hos folk, hvor folk udbreder til de ældre, at de kan ringe og bestille et måltid varmt mad.

Pia Johannesen har derfor også en bøn til borgerne:

- Støt de lokale, også efter. Jo mindre erhvervsdrivende man er, jo mere sårbar er man.

Kort efter interviewet med forpagteren af Førslev Forsamlingshus præsenterede regeringen nye forslag, som blandt andet skal hjælpe små selvstændige virksomheder og spisesteder.