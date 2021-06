Se billedserie Noah Degnbol Møller ved sin Formel 4 racer. Foto: Fotocar13

Send til din ven. X Artiklen: Formel 4 mesteskab: Noah på podiet i Spanien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formel 4 mesteskab: Noah på podiet i Spanien

Faxe - 21. juni 2021 kl. 15:11 Kontakt redaktionen

Orup og Spanien: Noah Degnbol Møller fra Orup, der for kort tid siden skiftede fra gocart til Formel 4, har haft en forrygende weekend. To gange kunne Noah træde op på podiet og lade sig hylde for henholdsvis en 2. og en 3. plads.

Noah var godt kørende fra starten under træningerne og et perfekt samarbejde med hans hollandske team MP Motorsport, mekaniker og ingeniør resulterede i, at han lå og kæmpede om placeringerne i toppen hele weekenden.

Det var en kæmpe oplevelse at være i stand til at bringe to trofæer med hjem og få masser af live-streaming dækning, så familie og venner også kunne følge med hjemme i Danmark. Grundet covid-19 restriktioner må der i følge FIA´s regelsæt ikke være tilskuere til løbene.

Det spanske formel 4 mesterskab køres ligesom formel 1, 2 og 3 mesterskabet over flere afdelinger på forskellige baner. For formel 2, 3 og 4 ´s vedkommende køres der på hver bane tre pointgivende løb hen over weekenden, mens der i formel 1 kun køres et enkelt.

Næste gang Noah skal køre igen sker det på formel 1 banen i Portimao i Portugal weekenden den 17. og 18. juli. Her skal han forsvare sin samlede tredjeplads i mesterskabet.