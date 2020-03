Forfatter om corona: - Jeg havde aldrig forestillet mig det

- Jeg havde ikke set det for mig, det der sker nu under coronaudbruddet. At cykle gennem et mennesketomt København midt på dagen. Det er en meget mærkelig oplevelse. Det havde jeg aldrig forestillet mig, siger journalisten og forfatteren Tommy Heisz, der i foråret 2018 udgav bogen »Den spanske syge - da historiens mest dødbringende epidemi kom til Danmark«, som fortæller historien om dengang, da alle pandemiers moder tog livet fra knap 15.000 danskere i årene 1918, 1919 og 1920 - og mere end 50 millioner mennesker i hele verden, langt de fleste i Europa.

