Se billedserie Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Foreningerne blev fejret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Foreningerne blev fejret

Faxe - 20. september 2021 kl. 14:44 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Corona har kostet rigtig hård for foreningslivet, der har mistet både medlemmer, trænere og frivillige, men lørdag prøvede man i Rønnede IF at gøre noget aktivt for at lokke folk tilbage i foreningslivet.

Og hvilken bedre måde at få folk til at melde sig ind i en idrætsklub, end at vise dem, hvad de ellers går glip af.

- Vi har ligesom mange andre idrætsklubber mistet en del medlemmer, og især fodbold og svømning har været hårdt ramt. Derfor ville vi gerne lave en fest, hvor vi kunne vise klubberne frem, og så var det jo rigtig heldigt, at Rema 1000 havde 25.000 kroner liggende, som de ikke lige skulle bruge til noget andet, griner Vagn Pedersen, der er formand i hovedafdelingen i Rønnede IF.

Alle besøgende kunne frit få lov at prøve kræfter med de forskellige aktiviteter, der talte blandt andet fodbold, badminton, gymnastik, volleyball, svømning og folkedans, og det var nogle glade foreningsmennesker, der tog må gæsterne.

- Vi har sørget for, at alt er gratis, undtagen den stegte pattegris, og det har været imponerende at se den opbakning, vi har fået - både fra folk i lokalområdet, men også fra kommunen. Under den første genåbning, måtte vi tage ungdomsholdene ind i hallen, så de kunne spille badminton, men pludselig var der behov for testcentre, og så kunne vi lige pludselig ikke bruge hallen længere. Der var Benny Agergaard fra kommunen hurtig til at finde en løsning, så vi kunne få hallen tilbage, og vi er rigtig glade for at have opbakning fra Faxe Kommune, siger Vagn Pedersen.

Kulturchef i Faxe Kommune, Benny Agergaard var da også mødt op for at åbne ballet, og han er glad for det kolossale arbejde, der bliver langt i idrætsforeningen.

- Det er superdejligt at se, hvad klubberne kan, når de står sammen. Vi har støvsuget de forskellige konti rundt omkring i organisationen og fundet lidt penge hist og her, som vi har brugt på klubberne, og vi har arrangeret et genopstartsmøde for at ruste dem ordenligt, og det virker som om, de fleste klubber er ved godt mod. Nu skal vi bare have dem tilbage, så de kan gøre det, de er så gode til, for de er ekstremt vigtige for vores kommune, siger kulturchefen.

Og i Rønnede IF er man da også i gang med at ruste sig til fremtiden. Foruden lørdagens store idrætsfest er foreningen nemlig også i gang med en intern rokade, så der bliver et yngre udtryk i bestyrelsen.

- Vi er i gang med et generationsskifte, og vi har fået nogle nye og yngre kræfter med i bestyrelsen. Jeg har aftalt med Iben Lund Suensen, at hun stiller op som formand ved næste generalforsamling, og så træder jeg tilbage, fortæller Vagn Pedersen, der dog har planer om fortsat at være en del af bestyrelsen, så han kan give den nye formand en god start på posten.