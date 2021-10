Man kan nu ansøge om at få del i overskuddet fra Haslev Festival 2019. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Forening bag festdagene uddeler 150.000 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forening bag festdagene uddeler 150.000 kroner

Faxe - 22. oktober 2021 kl. 10:44 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Faxe

Haslev: Det er nok ikke gået nogens opmærksomhed forbi, at både 2020 og 2021 har været nogle helt særlige år, hvor den altoverskyggende dagsorden desværre har været covid-19.

Pandemien har berørt mangt og meget i samfundet, og Haslev Festdage gik heller ram forbi. Således var arrangørerne, som så mange andre festivaler, nødt til at aflyse både 2020 og 2021-udgaven af arrangementet. Og ikke bare selve festdagene blev påvirket af situationen. Således blev også færdiggørelsen af regnskabet forsinket, men da det endelig kom på plads, kunne bestyrelsen bag Haslev Festdage med stor glæde konstatere, at det lykkedes at lave et overskud på godt 150.000 kroner til uddeling.

Som traditionen er, skal overskuddet nu ud i lokalsamfundet til gavn og glæde for lokale foreninger og arrangementer.

Haslev Festdage er nemlig et non-profit foretagende, og foreningen bag har blandt andet til formål gennem uddelinger at støtte initiativer til gavn for børn og unge, til understøttelse af kultur, og til understøttelse af idræt.

- Vi er pavestolte over, at vi på den her måde kan være med at støtte, og forhåbentlig udvikle, det lokale engagement i forskellige retninger. 150.000 kroner er en pæn sjat penge, og vi håber, at vi modtager en bred vifte af ansøgninger til midlerne, lyder det i en samlet udtalelse fra bestyrelsen.

Ansøgninger skal sendes til haslevfestdagemidler@gmail.com

Lokale modtagere ønskes

Bestyrelsen har fastsat en række kriterier for uddelingen af midlerne. For bestyrelsen er det bl.a. vigtigt, at der er en bred mangfoldighed i de initiativer, der støttes, og der skal gerne gives støtte til flere forskellige formål i samme støtteår.

Bestyrelsen vil primært kigge efter lokale initiativer. Det vil sige tiltag, som både udspringer og gennemføres inden for Faxe Kommunes grænser.

Bestyrelsen gør også opmærksom på, at der er nogle vigtige datoer at notere sig, hvis man ønsker at komme i betragtning til midlerne, og i år er det særlige datoer, der gælder.

Der er ansøgningsfrist 15. december og senest 1. marts 2022 træffer bestyrelsen beslutning om, hvilke ansøgninger, der kan imødekommes.

- Vi glæder os til at læse ansøgningerne, og samtidig er det også med en vis ydmyghed, at vi går til opgaven. Vi håber, at der kommer mange ansøgninger, og når vi så skal prioritere, så ved vi, at vi kan komme til at skuffe nogle ansøgere med et afslag. Det har vi egentlig ikke lyst til, men vi garanterer, at vi gør os grundigt umage i vores overvejelser og i de drøftelser, som vi skal have. Og så håber vi, at vi med uddelingerne kommer til at glæde en masse mennesker - både de, der får ansøgningerne godkendt, og de borgere, børn som voksne, der får glæde af de forskellige initiativer, der føres ud i livet, lyder det fra bestyrelsen.

Der har både været store plusser og minusser i regnskaberne for Haslev Festdage i de første 10 år af foreningens levetid.

Samlet set har resultatet heldigvis været positivt, og efter et overskud på 116.208 kroner i 2017 var 2018 første år for foreningen som momsfritaget, og det gav også positive tal på bundlinjen.

Det betød, at festdagene i 2019 kunne uddele over 110.000 kroner til lokale initiativer.