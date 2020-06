Foredrag og ny sommerfestival

Det har været et mærkeligt og for mange mennesker urovækkende og uroligt forår, men på Vindbyholtgård har man lykkeligvis ikke været ramt af Covid 19-epidemien i nogen udpræget grad.

- På den positive side kan vi berette, at refugiet løbende har haft flittige, arbejdende gæster som har nydt masser af forårsluft og den høje sydsjællandske himmel - med fornuftig sikkerhedsafstand imellem sig. Men allermest positivt, hvilket nogen af jer måske allerede ved er, at Vindbyhotgård har fået en ny lille beboer i og med, at Stina og Simon er blevet forældre til lille Una. Foråret har givet fred og ro til at give Una en fin start på livet på gården, siger formanden for Leif Hasles Fond, professor Jørgen Bruhn.