Se billedserie Rørhøgen er en af de fugle, der kan opleves i Snaven. Foto: Bo Tureby

Send til din ven. X Artiklen: For naturen og imod en ny vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For naturen og imod en ny vej

Faxe - 11. maj 2021 kl. 13:57 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Naboerne til den planlagte omfartsvej øst om Haslev vil bevare freden og naturen. 349 har skrevet under imod vejen.

Tirsdag formiddag havde 349 personer skrevet under på, at de vil bevare naturen i området øst for Haslev, hvor det politiske flertal bestående af Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Lokallisten har besluttet, at der skal anlægges en ny omfartsvej til cirka 50 millioner kroner.

Modsat vil Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten føre valgkamp på at skrinlægge omfartsvejen.

Med en underskrift beder man Faxe Kommune om at »droppe den overflødige omfartsvej og prioritere de nordlige ramper ved Ulse«.

»Med rampeløsningen vil vores kommune spare cirka 30 millioner kroner, som kan fordeles på andre langt vigtigere tiltag; et kvalitetsløft til andre anlægsprojekter, vores ældre, vores børn og til vores skolevæsen. Haslev har også brug for en ny svømmehal og gode projekter, såsom tilskud til etablering af en håndværkerefterskole«, skriver Borgergruppen, der har startet underskriftsindsamlingen.

Borgergruppen består af naboer og andre borgere, der »gerne vil bevare det meget smukke herregårdslandskab fra Haslev mod Bregentved, som er et levested for mange fredede dyre- og plantearter.«

Underskrift nummer 1 er sat af Jens Dandanell, der bor på Gisselfeldvej 1A i den ejendom, hvor Tinas Landkøkken tidligere lå. Og underskrift nummer seks er sat af den tidligere trampolinlandstræner og naturfotograf, Bo Tureby, som også bor i området, der kaldes Snaven.

Det er den firkant som ligger imellem Ny Ulsevej, Gisselfeldvej og Moltkesvej.

- Vores område skal pløjes igennem af den planlagte vej med katastrofale følger for flora og fauna og os, der bor her, siger Bo Tureby.

Omfartsvejen skal forbinde Ny Ulsevej i syd med Køgevej i nord, og den skal gå igennem Snaven og marken mellem Bregnevang/Pilevang Grundejerforening og skoven, hvor det er meningen, at der skal udstykkes nye villagrunde langs med omfartsvejen.

Fredede dyrearter Bo Tureby har lagt en serie naturbilleder ind i Facebookgruppen Vores Haslev med teksten »Truende skyer over Snaven i det østlige Haslev, hvor et spinkelt byrådsflertal truer med at anlægge en omfartsvej direkte gennem vores lille naturområde med potentielt snarligt hjemløse dyr og fugle«.

Opslaget har 49 kommentarer, der alle argumenterer for, at vejen skal vige for naturen. Bo Tureby skriver selv:

»Det skal ingen hemmelighed være, at vi blandt andet sætter vores lid til forekomsten af flagermus som et væsentligt argument imod anlæggelsen af omfartsvejen. Der er også konstateret fredede springfrøer i vandhullerne i Snaven, og sommeren over går vi på jagt efter flere fredede dyre- og plantearter i området.«

Underskriftsindsamlingen »Haslev: Underskriftindsamling for at stoppe omfartsvej øst om Haslev. Prioritering af natur, Nordvendte ramper, økonomi og borgere« ligger på Skrivunder.net.