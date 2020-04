Se billedserie Beboerne på Solhavecentret sad godt pakket ind til dagens udendørskoncert. Foto: Jørgen C. Jørgensen

For fuld udblæsning foran plejehjem

Faxe - 12. april 2020 kl. 18:32 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen skinnede på plejehjemmet Solhavecentret tirsdag eftermiddag:

I gården står Faxe Blæserne med deres blæseinstrumenter i en cirkel med cirka to meters afstand i mellem hinanden. Rundt om dem sidder nogle af plejehjemsbeboerne på en stol med deres rollatorer eller i deres kørestole. Enkelte beboerne sidder, og kigger gennem vinduerne. Om lidt skal Faxe Blæserne spille et til anledningen særligt reportoire for de ældre borgere.

Lise Sjøbeck der fælleskabskoordinator i Faxe Kommune har stået for koordineringen af dagens »arrangement«.

- De ni plejehjem i kommunen får alle nogen ud at spille. I formiddags spillede Henning fra Visens Venner to steder. Tanken har egentlig været, at vi gerne ville arrangere noget for de ældre borgere, der bor på plejehjem rundt omkring, som lige nu ikke må få besøg. Det skulle være lidt en opmuntring for dem, så man kan få tankerne hen på noget lidt andet end sygdom, og alt det man hører nyhederne, forklarer hun.

Inden musikken starter, er der en enkelt beboer, der beder om at komme ind, fordi hun synes, det er for koldt.

Så går de i gang, og Faxe Blæserne i deres mørkeblå trøjer blæser i hornene.

Bodil Holm der er formand for Faxe Blæserne, fortæller, at melodierne der bliver spillet er baseret på John Mogensens sange. Det er blandt andet de gamle kendinge »Der er noget galt i Danmark«, » Der er fut i fejemøget « og »Så længe jeg lever«, der bliver spillet.

- Det er dejligt at komme ud at spille. Vi har ikke set hinanden siden skolerne blev lukket.

Faxe Blæserne skal denne eftermiddag besøge to andre plejehjem også, Hytteholtcenteret og Kildebo i Faxe.

Bodil Holm kan fortælle, at de inden koncerten har haft begrænsede muligheder for at øve.

- Vi fik lov at låne lokaler af FDF, der har en stor hal. Så kunne 10 blæsere mødes, og stå med afstand til hinanden. Vi plejer ellers at mødes hver onsdag, siger hun.

Hun fortæller, at dagens repertoire er udvalgt efter, hvad der kan spilles af få blæserne. Normalt har bandet 18 blæsere, i dag er der kun 10 blæsere med.

- Når de spiller, er de udfordret af, at man står så langt væk fra hinanden, forklarer, hun.

Det er dog ikke første gang at Faxe Blæserne spiller ved Solhavecentret.

- Vi har holdt koncert i december måned. Men det var selvfølgelig noget helt andet, der var der også plads til kaffe og æbleskiver.

En af beboerne, der lytter med i dag er beboeren Jonna Christensen, der har boet på plejecentret siden 1. juni sidste år.

- Det er da hyggeligt, det er det da bestemt. siger hun om dagens musikarrangement.

- Jeg har også altid selv været glad for at synge, uddyber hun.

Og siger, at musikken giver et dejligt afbræk, når nu besøg ikke er muligt.

Hun er rimelig fortrøstningsfuld om coronasituationen.

- Min søster, døtre og søn kommer, når jeg mangler noget, så sætter de det ude foran. Jeg går selv en morgentur selv og en eftermiddagstur med et par af de andre, siger hun, mens hun sidder og holder i rollatoren.

- Når nu det ikke kan være anderledes, man skal jo tænke på alle mulige andre også, fortæller hun.

- Jeg er glad for at være her, de passer godt på os, siger hun.

Lone Bækø der er leder på Solhavecentret, er også glad for arrangementet. Hun fortæller, at der bor 34 beboere på plejehjemmet.

- Jeg synes, at det kører stille og roligt. Jeg har skrevet et brev ud til de pårørende, så er der faktisk en del, der har sendt, kort, blomster og chokolade til beboerne. Så kommer de og ringer på, og så afleverer vi det hos beboerne.

Ligesom alle andre plejehjem, må der heller ikke komme besøg her.

- Men de pårørende må godt ringe på, også tager vi tingene ind. Nogle gange så står de og vinker, når vi ved, at de kommer.

Synes beboerne, det er svært?

- Jeg tror, at de synes det er lidt kedeligt. Nogle spiser på værelserne, og så sidder de meget spredt, de må jo ikke sidde tæt. Så de skal råbe lidt højt, for at kunne høre hinanden, fortæller hun.

Lone Bæk, kan fortælle, at de ikke har været ramt af Covid-19 på plejehjemmet.

- Vi er meget emsig med håndhygiejnen, siger hun. Men ytrer også bekymringen, for sygdom blandt personalet når skolerne åbner op.