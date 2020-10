Merete Toylsbjerg, der er formand for Netværk Rønnede, er himmelhenrykt over beskeden om, at Nordea Fonden donerer 997.500 kroner til videreudvikling af aktivitetspladsen Firkløveren i Rønnede. Foto: Cecilie Hänsch

For én million kroner legetøj til alle i Rønnede

Netværk Rønnede har fået knap én million kroner til endnu mere legetøj til aktivitetspladsen »Firkløveren« ved Dyssevej. Formanden er himmelhenrykt.

- Kan du ikke skrive, at det er sådan en dag, det er rigtigt sjovt at være formand. At vi simpelthen er så taknemmelige for donationen. Det er jo donationer som den her, der overhovedet gør os i stand til at udvikle byen.