For 12 millioner håndbolddrømme sender tilskuerne i sikkerhed

Faxe - 15. oktober 2019 kl. 13:30 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vil man i dag gerne overvære et håndboldopgør på Dalbys hjemmebane, så er det med endog meget direkte udsigt til kampen og spillerne. For Dalbyhallen, der er hjemmebane for Dalby Håndbold i 2. division, er bygget uden plads til tilskuere. Når der alligevel er tilskuere til kampene, så sidder de med fødderne på stregen.

- I den nye hal satser vi på at få plads til sammenklappelige tribuner med op til 300 siddepladser, siger Torben Reiner Jensen, der er formand for Dalby IF.

Pengene til den nye hal er netop fundet; 12 millioner kroner fordelt på årene 2020 og 2021 fra Faxe Kommune.

- Vi er jo et lokalt flagskib inden for håndbold. Vores herrer ligger i den tredjebedste, danske række, konstaterer Torben Reiner Jensen.

Det er ingen hemmelighed, at Torben Reiner Jensen er lokalpatriot.

I dag er han formand for Dalby IF - og en glad én af slagsen:

- Jeg har svært ved at få armene ned. Nu går vores drøm om en ny hal i Dalby endelig i opfyldelse, siger Torben Reiner Jensen.

Det er godt ti år siden han og resten af den daværende bestyrelse i Dalby IF sådan for alvor begyndte at se på mulighederne for mere hal-plads i Dalby.

Torben Reiner Jensen regner med, at Dalby IF - med fonde og sponsorer i ryggen - stiller med et beløb i omegnen af halvanden til to millioner kroner.

Til redskaber og ekstra udstyr, der gør hallen attraktiv at bruge - for dem, der dyrker idræt og for dem, der ynder at se på.

- Hallen er jo allerede i dag et samlingssted for store og små, det bliver den forhåbentlig ved med at være, også når der om kort tid er to og ikke bare én hal, siger Torben Reiner Jensen.

