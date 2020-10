Se billedserie Man kan da ikke klage over udsigten, når man arbejder som guide i kalkbruddet, og Sarah, Gordon Viggo og Ella Suhr klager vist heller ikke.

Folk flokkes om fossilerne i år

Når man ikke kan komme til udlandet, så må man nyde de oplevelser, der er i Danmark, og det må man sige, at folk har gjort.

Faxe - 19. oktober 2020 kl. 13:53 Af Morten Chas Overgaard

Henrik Jønsson kigger fra tavlen til familien Suhr, der står foran ham.

- Vættelys bliver nok svære at finde. De forsvandt for 66 millioner år siden, og de fossiler, vi kan finde i kalkbruddet er sådan nogle nymodens nogle, der kun er 63 millioner år gamle, siger han smilende til Ella, der før har fundet vættelys med skolen.

Hun er opsat på at finde mange fossiler, men det kræver et godt øje. Heldigvis har familien taget Henrik Jønsson med, der er guide på Geomuseum Faxe, og han ved, hvor de gode steder er. Faktisk vil han gå så langt som til at sige, at der er fossilgaranti, når man tager ham med i kalkbruddet.

Ella fandt et krabbeskjold i første hug. Det kræver et falkeblik. Foto: Morten Chas Overgaard

- For folk, der ikke har været her før, kan det være meget godt at have en med, der ved, hvad det er vi leder efter, for det er jo ikke kæmpe store fossiler, og nogen gange, kan man godt være i tvivl, fortæller Henrik Jønsson, der ikke når mere end lige at træde ned for foden af trappen, før Ella hiver fat i ham.

- Hvad er det her?, spørger hun og rækker ham en lille, hvid kalkstump.

- Det her er faktisk et krabbeskjold. Så er det jo lige før, vi ikke behøver at gå længere, griner Henrik Jønsson, mens Ella stolt viser sit fund frem.

Ferie i Danmark Det er Gordon og Sarah Suhr fra Haraldsted, der havde taget børnene Ella og Viggo med i kalkbruddet, og det var en tur, som de ikke fortrød.

- Her er jo vildt flot, og selvom det er godt at have en guide med første gang, så er det også et rigtig flot sted at gå en tur med familien fremover, siger Sarah Suhr, der sammen med resten af familien netop er kommet hjem fra efterårsferie på Falster.

Hvis man ikke har været i kalkbruddet før, er det smart at have en med, så man ved, hvor man skal lede. Foto: Morten Chas Overgaard

Og at folk i højere grad tager på ferie i Danmark er noget, som man har mærket hos Geomuseum Faxe.

- Nu er det her min første sæson i Faxe, men man er gået fra to hold om dagen til fire hold om dagen, og de har været fyldte, siger Henrik Jønsson, der til daglig er pædagog i Idrætsfritidsklubben Skjold.

Han er normalt guide på Møn, og det er en hobby, han ikke ville være foruden.

Det er sjovt at videreformidle sin passion for fossiler. Foto: Morten Chas Overgaard

- Det er noget der altid har interesseret mig, så da jeg så at de manglede en guide, meldte jeg mig. Jeg kan godt lide formidlingen, for det er jo noget, jeg selv synes er rigtig spændende, og så kan jeg selvfølgelig også godt lide kontakten med ungerne, siger Henrik Jønsson, der har, hvis ikke Faxes bedste job, så i hvert fald det job, med den bedste udsigt.

På en lille time blev der fundet en del flotte skaller og fossiler. Foto: Morten Chas Overgaard