Fokus på utrygheden har hjulpet

Politiet har haft stor succes med de zoneforbud, som udstedes i Haslev imod ballademagere i nattelivet. 12 har nu fået et forbud af op til tre måneders varighed, og to personer er idømt syv dages fængsel for at bryde forbuddet.

- De mennesker, der sælger de varer, kommer til byen, fordi de ved, at der er mennesker den aften, der vil købe. Vi er næsten ikke i tvivl om, at udenbys kommer her, fordi de ikke kan komme ind andre steder, eller fordi de vil sælger stoffer. Der er hverken mere eller mindre i Haslev end andre steder. De unge her i byen ønsker stoffer, og der skal nok være nogen til at sælge det til dem, men byen er ikke værre end andre. Den daglige snak ved spisebordet om, at det kan have en konsekvens, som det skete fornylig. Det kan også have mindre alvorlige konsekvenser. Det er en voksensnak, man skal have med sine børn. Hvis de pludselig har mange penge til sus og dus, så kan det være fordi, de sælger stoffer, sagde Bykroens ejer Frank Månsson på vegne af Tryghedsgruppen.