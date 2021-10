Se billedserie Miljøminister Lea Wermelin besøger Faxe Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Fokus på en helt unik natur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fokus på en helt unik natur

Faxe - 05. oktober 2021 kl. 07:07 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Børnehaven Mælkevejen såede særlige kalkplanter fra Faxe Kalkbrud på Faxe Ladeplads Havn, og miljøminister Lea Wermelin (S) hjalp til.Firmaet Faxe Kalk A/S har i samarbejde med Faxe Kommune udlagt et nyt rekreativt område på havnen i Faxe Ladeplads, der består af 3.000 kvadratmeter kalk oppe fra Faxe Kalkbrud.

Mandag var miljøminister Lea Wermelin (S) på besøg hos Faxe Kalk, hvor direktør Klaus Rønholt bød velkommen i selskab med borgmesteren, teknik- og miljøudvalget, S-byrådskandidater og folketingsmedlem Tanja Larsson (S).

Oppe fra kalkbruddets kant fortalte borgmester Ole Vive (V) om de enestående naturoplevelser, man kan få nede i kalkbruddet, blandt andet synet op på jagende falke, glenter og ørne.

En helt særlig plante Der findes også helt unikke planter, som kun vokser i Faxe Kalkbrud. Blandt andet Bittermælk-gyvelkvæler.

- Det er en plante, som man i mange år troede var uddød, fordi kalkbruddet er udvidet. Jeg fandt den i Faxe Kalkbrud for 50 år siden, da jeg var helt ung, og nu har jeg fundet den igen. Den hedder Bittermælk-gyvelkvæler, fortæller Mogens Andersen, der har arbejdet på Zoologisk Museum og har haft botanikken som en stor fritidsinteresse.

- Det er en snylter, der lever på værtsplanten Ru Bittermælk. Den har en stilk med hvide blomster uden blade, som er helt afhængig af næring fra Bittermælkens rødder. Klaus Rønholt har søgt tilladelse til, at jeg kunne samle frøene fra Bittermælk, og i 2023 sætter den måske blomster. Det eneste sted i Danmark, siger Mogens Andersen stolt.

Nyt naturområde Han har også samlet en hel sæk med mindre sjældne frø fra kalkbruddets planter, og dem såede børn fra Børnehave Mælkebøtten på de 3.000 kvadratmeter kalk, der er udlagt på havnen i Faxe Ladeplads.

- Vi vil gerne gøre, hvad vi kan, for at give noget tilbage til naturen. Og hvis vi kan skabe en større biodiversitet i kalkbruddet, så gør vi det. Udover at minimere arbejdsulykker, så er en af vores målsætninger i moderselskabet at blive mere bæredygtige. Det er kalkproduktionen ikke. Når vi laver brændt kalk, så handler det om at frigøre CO2 fra calciumcarbonat, og derfor prøver vi på alle andre tænkelige måder at gøre noget. Og jeg tror, at vores omgivelser derfor ser lidt mildere på os, sagde Klaus Rønholt til miljøministeren.

- Det er klogt og fremsynet at tænke naturen ind i den måde, man producerer på. Også i forhold til at give noget tilbage til de lokalsamfund, som man er den del af som virksomhed, samtidig med at man formidler det særlige ved den her natur og viser, hvorfor vi skal passe på den. Det er noget jeg ser flere steder. Der er en folkebevægelse for mere vild natur. Danskerne vil gerne passe bedre på den, og samtidig begynder virksomhederne også at tænke meget mere natur, udover at de tænker på klimaet, sagde Lea Wermelin.

- Det bliver en helt integreret del af at være virksomhed og skulle være her i fremtiden. Vi kan jo se, de kommende generationer, grave i kalken her. Min grundtanke med at lave konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, hvor 92 ud af 98 kommuner er med, det var at sige, hvordan kan vi få begejstringen til at brede sig som ringe i vandet. Vi kan ikke som folketing og regering alene vende tilbagegangen i naturen. Vi er nødt til at have alle med, og det her er en god måde at gøre det på. Jeg har været helt blæst bagover, fordi så mange kommuner og virksomheder har villet være med. Vi skal fortælle om de gode eksempler fra villahaven, virksomheden, hos landmanden og i kommunen, sagde ministeren.

- Faxe Kalk bidrager meget positivt med deres åbenhed. Jeg har lavet arrangementer for børn i kalkbruddet for at få åbnet vores øjne for, hvad det er for nogle rigdomme, vi har. Klaus Rønholt har arbejdet målrettet for den offentlige adgang. Det er en bynær virksomhed, og vi får flere bynære råstofområder. Alle skal kunne komme der, men på eget ansvar. Det er en del af symbiosen i Faxe, og det er eksponentielt. Der er ingen adgang hos Aalborg Portland. De andre Lhoist-virksomheder har heller ikke den samme offentlige adgang. Det er et vigtigt aspekt at have med, sagde Randi Onsberg Johannson, der er S-kandidat og geolog i Region Sjælland.

Ja til mere natur Byrådsmedlem Erik Rasmussen deltog også i arrangementet, han sagde:

- Jeg har ansøgt om at lave et minivådområdet på 2,1 hektar med tre bassiner på min landbrugsejendom, der kan fjerne kvælstof fra 225 hektar opland. Men fordi man er i gang med et større EU-projekt, så er det lagt i bero. Jeg vil gerne have mere natur, og det vil jeg rigtig gerne bidrage med, men det hele skal regnes med. Også spildevandet fra byerne, som ministeren ikke taler så meget om.

- Venstres og Konservatives plan er mere omfattende. Vi vil gerne udlægge et større arealer fra de blå partiers side, men landmændene skal kompenseres med den værdi, landbrugsjorden har, sagde byrådsmedlem Michael Christensen, da der bagefter blev serveret en udsøgt udendørs frokost fra Hjortholms Bistro No1.