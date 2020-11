Fokus på diabetes

Du kan gøre meget for at forebygge type 2-diabetes, hvis du kender din risiko.

I Faxe Kommune har 1.775 allerede diagnosen type 2-diabetes, og dermed kan Diabetesforeningen estimere, at der også går lige omkring 563 personer rundt i Faxe Kommune med type 2-diabetes, uden at de ved det.

Samtidig skønnes 2.663 personer at have prædiabetes, som betyder, at de har meget høj risiko for at udvikle type 2-diabetes.