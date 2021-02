Første måneds leje er nu betalt i Haslev Bowlingcenter

96 privatpersoner og virksomheder har indtil videre lånt penge til Haslev Bowlingcenter, så der er råd til at betale husleje selvom der ikke er nogen indtægter. Foto: Cecilie Hänsch

Faxe - 14. februar 2021 kl. 07:44 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

96 private långivere har sikret at Haslev Bowlingcenter ikke bliver smidt på gaden lige med det første. Men der er stadig lang vej til økonomisk sikkerhed.

- Jeg smiler noget mere end sidst vi to talte sammen.

- Men jeg tør ikke slappe af endnu.

Sådan siger Kaj Christensen fra Haslev Bowlingcenter, da han tager telefonen fredag formiddag.

Han vil helst ikke ud med, præcis hvor mange penge, der er kommet ind på lånebeviser de seneste dage.

- Men der er 96 privatpersoner og virksomheder, der har lånt os penge. Fra 50 kroner til 5000 kroner, fortæller Kaj Christensen.

- Så første måneds husleje, der havde forfald i onsdags, er betalt. Og vi har også penge nok til den næste, tilføjer han.

Det er en månedlig husleje på 26.000 kroner for bygningen på hjørnet af Lysholm Allé og Ringstedvej, der volder kvaler.

For Haslev Bowlingcenter, der siden 1997 har været drevet som et selskab med begrænset ansvar af en flok frivillige ildjæle, er tvangslukket og har ikke haft indtægter siden begyndelsen af december.

- Og alle julefrokosterne nåede at blive aflyst, så vi mangler rigtig meget af den omsætning, vi plejer at have, forklarer Kaj Christensen.

Han har været formand for bowlingcenteret siden begyndelsen.

Dengang var det lånebeviser, der skaffede kapital nok til at overtage driften af bowlinghallen fra Bowl'n Fun.

- Det var derfor, vi tænkte på denne løsning nu. Fordi det virkede for 25 år siden, siger Kaj Christensen.

Ingen respit Selskabet bag Haslev Bowlingcenter har afskediget én medarbejder og har en anden hjemme på lønkompensation.

Tilbage er kun de frivillige til at sikre, at bygningen, banerne og maskinerne holder sig i stand selvom samfundet er lukket ned.

- Jeg er dernede en gang om dagen. Tænk, hvis der var gået et vandrør, eller hvis noget i elektronikken gik i stykker. Det ville jo være forfærdeligt, siger Kaj Christensen.

Han har - inden han gik tiggergang for at få lokalbefolkningen til at bakke op med lånebeviser - bedt om henstand på huslejen hos udlejer.

- De skylder os ikke noget. Men ja, vi har spurgt om vi kunne få lov til at skubbe huslejen et par måneder, vi har også spurgt, om vi kunne få sænket huslejen.

- Til begge spørgsmål var svaret nej. Og det er jo derfor, vi har brug for penge. Ikke bare til denne måneds husleje, men formentlig til de næste mange huslejer, siger Kaj Christensen.

Til maj? Hvis han skal være optimistisk, så håber han at der kan åbnes for bowlingbanerne til maj. Måske for op til 50.

Men er han i det pessimistiske hjørne, så tør han ikke sætte næsen op efter aktivitet i bowlinghallen før til august.

- Vi vil bare gerne i gang. Men indtil det kan lade sig gøre, så beder vi om hjælp til at overleve.

- Jeg håber, der er flere, der vil tegne lånebeviser, og har man ellers lyst til at støtte os, så sælger jeg meget gerne gavekort til bowlinghallen, bare ring til mig, siger Kaj Christensen.

For bowlinghallen i Haslev er nemlig andet end blot træningsbane for dygtige spillere. Det er også et sted, hvor man kan holde børnefødselsdag, julefrokost eller dame-tur. Altså når forsamlings-restriktionerne tillader det.

- Og det er jo det, vi glæder os til; at se hallen fyldt med glade mennesker igen. Uh, hvor vi glæder os. Men lige nu er det noget stramt, konstaterer han.

Sådan kan du støtte: Haslev Bowlingcenter har ingen indtægter, og har bedt om hjælp til at betale huslejen.

Hjælpen kan gives ved at udstede såkaldte lånebeviser.

Vil man låne penge til bowlingcenteret, kan man overføre penge til kontonummer: 0575-4407319842.

Husk at angive navn, adresse og telefonnummer.

Ved spørgsmål kan du kontakte formand for Haslev Bowlingcenter, Kaj Christensen, på telefon: 30 30 27 96

Penge kan også sendes med MobilePay til 31 10 66 8, Allan Due eller 40 28 49 63, Connie Christensen.