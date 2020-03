- Det gør stort indtryk på folk, når man kan se, hvem der bliver syge, og hvem der er i farezonen. For eksempel folk med kroniske sygdomme. Derfor er det godt, at mange bakker op og hjælper, siger den lokale ildsjæl. Lars Christensen Foto: Jens Wollesen

Fodboldtræningen er aflyst, så Lars kører ud med varer til ældre og kronisk syge

Der ville være mere end ti personer til træning, og det er svært at undgå fysisk kontakt. Nogle enkelte unge tager dog ud og sparker lidt til en bold en gang imellem, fortæller Lars Christensen. Han har været frivillig træner i foreningen i 15 år, siden hans mellemste søn var fem år og begyndte til fodbold. I begyndelsen blev han lokket med for at være hjælper, men så stoppede holdets træner, og Lars Christensen tog hurtigt over.

