Hvis lokale ildsjæle kan skaffe storskærm og licens, så kan Konksted kirke lægge plads og strøm til Danmarks EM-kvartfinale på lørdag. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldfest på kirkens p-plads? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldfest på kirkens p-plads?

Faxe - 01. juli 2021 kl. 13:50 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Fodboldfans i Kongsted og omegn har tilkendegivet, at de rigtig gerne vil se EM-kvartfinalen med dansk deltagelse på lørdag på storskræm, og meget gerne lokalt. Det fik sognepræst i Kongsted, Jeanette Capion til tasterne i facebook-gruppen Netværk Rønnede. I et opslag indleder hun med følgende:

»Hvis du har drømmen, evnerne og midlerne til at bringe Baku til Rønnede, men mangler plads, som er nem at komme til på gåben eller med bud, hvor er ordentlige toiletforhold og nok skraldespande, så skriv til mig i messenger«, skriver hun.

Håbet er, at der sidder én derude med en storskærm og en licens til at vise kampen, for så har vedkommende hermed tilladelse til at sætte den op på kirkens parkeringsplads (den ved banken) på lørdag til Danmarks kvartfinale. Der er nemlig mulighed for at tilslutte strømkabler ved det store skur, oplyser sognepræsten.

»Så kan folk selv medbringe egne havestole og egen drikkelse«, lyder opfordringen.

Tanken bag opslaget var at byde ind med et sted for lokalbefolkningen at se fodbold sammen, fortæller Jeanette Capion til avisen:

- Altså vi har jo pladsen her ved kirken, så håbet var, at der måske var nogle ildsjæle, der kunne hjælpe med at skaffe skærmen og licensen osv. Jeg tror desværre bare ikke, at vi kan nå det til på lørdag. Det kunne ellers have været rigtigt godt.

Hermed er opfordringen givet videre Kontakt gerne sognepræsten, hvis du kan hjælpe med at få stablet EM-arrangementet på benene.

Også hos naboerne i Dalby har man sukket efter et storskræmsarrangement ved EM.

I facebook-gruppen Bevar Dalby som et levende lokalsamfund er der forslag om at sætte en storskærm op ved »vandhullet«, ved kirken, men igen skal frivillige kræfter trække arrangementet i hus, og det har ikke kunnet lade sig gøre indtil videre.