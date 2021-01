Flyttede lige rundt om hjørnet

Det varede ikke længe før Anette Christensen var tilbage for at servicere kunder i Rønnede.

I 18 år drev hun Shell på Vordingborgvej, men besluttede ikke at fortsætte forpagtningen - der skulle ske noget andet, og hun ville have mere tid til sine børnebørn.

- Der er godt nok mange nye ting man skal lære, men mon ikke det går, siger Anette med et stor smil, samtidig med at flere kunder byder hende velkommen, og siger de er glade for at hun nu arbejder i Meny.