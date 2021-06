Se billedserie Charlotte Hemmingsen kipper med Stars and Stripes i anledning af, at det er amerikanerdag i Faxe den 3. juli. Foto: Peer Rasmussen. Grafik: Agnete Lauridsen.

Flotte biler indtager Faxe

Faxe - 30. juni 2021 kl. 11:03 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Lørdag den 3. juli er der amerikanerbiler i Faxe.

Søndag den 4. juli fejrer amerikanerne deres uafhængighedsdag, og derfor vil hele Torvet i Faxe være fyldt op med amerikanerbiler lørdag den 3. juli.

- Arrangementet er kommet til veje, fordi Pernille fra Porsche og jeg gerne vil være med til at sætte lidt gang i byen. Hver den første lørdag i måneden vil vi gerne have et tema, hvor butikkerne så selv kan fylde rammerne ud i den enkelte butik. Vi havde et meget vellykket arrangement den 1. maj, og nu er vi klar med et mere. Det bliver lørdag den 3. juli, hvor butikkerne har åben fra klokken 10-14, fortæller indehaveren af Boghuset Faxe, Charlotte Hemmingsen, som er initiativtager til projektet.

- Temaet er selvfølgelig USA, og hele byen skal emme af USA. Udover en masse flotte amerikanerbiler på Torvet, som kommer klokken 11, vil der, hvis vejret tillader det, være countrymusik i højtalerne. I det hele taget vil byen være pyntet flot op. I hver butik vil der så være fokus på USA på den ene eller anden måde. Det kan eksempelvis være cowboybukser på tilbud i Tøjeksperten. Amerikanerbilerne er noget, Henrik Søe, har taget sig af. Det er hans store passion og bilerne vil komme fra nær og fjern, tilføjer hun.

Amerikanerbilerne bliver kørt ind på Torvet og Vores Café vil være på Torvet og Faxe Madhus vil servere spareribs og coleslaw. Derudover vil der være flagallé og vandrerhjemmet vil pynte bordene op.

- Jeg håber selvfølgelig på godt vejr den 3. juli og at der kommer mange mennesker til byen. Det er jo ferietid, så vi kan jo også håbe på, at der kommer nogle turister til byen, siger Charlotte Hemmingsen med optimisme i stemmen.

Temadage

Temadagene den første lørdag i hver måned i Faxe by bliver med forskellige temaer, som endnu ikke er fastlagt. Temaet kan være farver eller aktiviteter.

- Udover amerikanerdagen den 3. juli, har vi temadag i oktober, hvor det er den første søndag i måneden, fordi der kommer et stort cykelløb til byen, samt november og december. Vi har altså ikke temadag i august og september. I august har vi jo Crazy Night fredag den 13. august og i september bygger man om på Torvet. Temaerne er tiltænkt, at det skal være hyggelige arrangementer og dage, som ligger fast i kalenderen og som bliver en tradition. Kunderne skal vide, at der sker et eller andet hver den første i måneden, fortæller Charlotte Hemmingsen.

- I forbindelse med disse temadage vil jeg gerne rette en appel til byens borgere om at hjælpe os med at stille op til temadagene. Det kan være, at man er pensionist eller at man har lidt ekstra tid. Eksempelvis skal der bruges fire mand til at stille flagalléen op, som vi vil have til hver temalørdag. Så hvis der er nogen, som tænker, at man gerne vil være med i fællesskab mellem byen, byens butikker og erhvervsforeningen og give en hånd ved temalørdagene, skal man bare henvende sig til mig. Det behøver ikke være til hver lørdag, men et par gange om året, opfordrer hun.