Flertal: Her skal børn tvangsfjernes tidligere

Faxe - 10. juni 2021 kl. 10:09 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Et merforbrug på 10 millioner kroner får socialudvalget til at forlange tidligere tidligere tvangsfjernelser og på sigt færre anbringelser.

- Vi anbringer for meget. Og vi anbringer børnene alt for sent. Det er ret alvorligt, og menneskeligt er det ikke godt nok, siger Nellie Bradsted (V), der er formand for socialudvalget i Faxe Kommune.

- Vi drøftede stationen på vores udvalgsmøde i denne uge, og vi vil have indført en ny praksis i Faxe Kommune, så vi ikke først anbringer børn, når de er 12 eller 14 år gamle. Undtagelserne er naturligvis overgreb og alvorligt omsorgssvigt, ligesom det er svært at ændre noget, når familier med anbragte børn flytter til kommunen, siger hun.

Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Stevns - og Faxe med 126 anbringelser i 2019 - er de kommuner i Region Sjælland, der anbringer flest børn uden for deres eget hjem, og den udvikling vil Nellie Bradsted gerne vende:

- Vi tror på, at flere tidligere anbringelser på sigt vil give færre anbringelser og en besparelse på området. I forhold til vores omegnskommuner, som vi sammenligner os med, er der ikke forhold som viser, at vi skulle have belæg for anbringe flere børn, end de gør, siger Nellie Bradsted.

- Med et merforbrug for anbringelser på 10 millioner kroner årligt, skal vi have en ny tilgang, der reducerer omkostningen. Det er naturligvis for at hjælpe børnene. På sigt, siger hun.

Tages op i budgettet Socialudvalget har besluttet at sende følgende to forslag videre til de forestående budgetforhandlinger:

1) Reduktion i udgifterne til dyre og sene anbringelser af udsatte unge på opholdssteder og døgninstitutioner. Forventet besparelse udgør syv millioner kroner årligt i 2022 og frem.

2) Reduktion af udgifterne til forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge, herunder gevinst af indsatser i Fælles om Forebyggelse. Forventet besparelse udgør 8,5 millioner kroner årligt fra 2022 og frem.

Færre underretninger Antallet af underretninger om bekymrende forhold i familierne i Faxe Kommune er steget fra 524 i 2014 til 1.077 i 2019, hvilket er en stigning på 105,5 procent.

Og selvom der fortsat anbringes mange børn, så er der den positive vinkel fra socialudvalgets seneste møde, at der var færre underretninger om familieforhold i 2020 end der var i 2019.

I 2020 er der registreret 1.029 underretninger. De fordeler sig med 998 på børn og unge til og med 17 år og 31 på gravide mødre.

Af de 998 underretninger, der omhandler børn og unge i alderen 0 til 17 år, er der underrettet om 594 enkelte børn og 15 enkelte mødre.

Der er 293 underretninger på børn og unge, der ikke var kendte hos den sociale myndighed, før underretningen blev sendt.

Gennemsnitsalderen for de børn og unge, der blev underrettet om første gang i 2020, var 9,9 år. Det var også tilfældet i 2019.

Tallene fremgår af en intern rapport, der blev fremlagt for socialudvalget i denne uge, og den fortæller, at:

1) Højt konfliktniveau i hjemmet er steget kraftigt.

2) Utilstrækkelig omsorg er steget kraftigt.

3) Bekymrende adfærd hos forældre er steget.

4) Sundhedsforhold er steget en smule.

5) Adfærd hos barnet er steget en smule - der er tale om både bekymrende adfærd, udadreagerende og indadreagerende adfærd.

6) Skoleproblemer er steget en smule. Fravær er angivet som eksempel, men underretningerne omhandler lige så vel øvrige skoleproblemer. Det er heller ikke kun skoler, der underretter om skoleproblemer, det kan også være eksempelvis psykiatrien, ungdomsuddannelserne eller anonyme, der underretter.

7) Fogedsager og hjemløshed er faldet til det halve.

8) Anden form for omsorgssvigt er faldet.