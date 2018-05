Der er flere store planer samtidig for solcelleparker på Faxe Kommunes store godser. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Flere solcelleparken kan være på vej

Faxe - 02. maj 2018

Plan- og kulturudvalg blev på deres aprilmøde orienteret om, at Jomfruens Egede Gods også har interesse for at planlægge for en solcellepark.

Tilsvarende godkendte udvalget tilbage i januar 2018, at der i samarbejde med Bregentved Gods skal planlægges for tre nye solcelleparker på flere af deres marker.

- I lyset af regeringens nye energipolitiske udspil og med udsigt til flere solcelleparker mener vi at der er god grund til at tage en mere strategisk debat om fordele og ulemper ved at etablere store solcelleparker i Faxe Kommune, siger formanden for plan- og kulturudvalget, René Tuekær fra Borgerlisten.

- Solcelleparker er i god tråd med, at Faxe Kommune har underskrevet den såkaldte Borgmesterpagt, som forpligter på reduktion af CO2, tilføjer han.

Siden basisåret 2008 har Faxe Kommune - som geografisk område betragtet - reduceret CO2-udledningen væsentligt. Målet er 30 procent frem til 2020, her vil solcelleparker være et godt bidrag. Men samtidig er det vigtigt at få overvejet konsekvenserne for bosætning, erhvervsudvikling, landskaber og natur ved en større udbygning med solcelleparker.

- Netop derfor ønsker vi i plan- og kulturudvalget, at vi får vurderet sagen samlet, inden vi giver grønt lys for flere konkrete projekter, siger René Tuekær.