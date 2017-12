Sundhedsplejersker - som Dorthe Adelsbech her på billedet - kan sammen med forældre glæde sig over at Faxe Kommune får knap fem millioner kroner til at styrke den tidlige indsats over for udsatte og sårbare børn.

Flere penge til sundhedspleje

Faxe Kommune får således knap fem millioner kroner til at styrke den tidlige indsats over for udsatte og sårbare børn. Sundhedsplejerskernes skal give en håndsrækning til den målrettede hjælp til sårbare familier. Familier, der af forskellige grunde har udfordringer med at få hverdagen til at fungere.

- Der kan være mange grunde til, at familierne føler sig udfordret. Ikke mindst kan overgangen fra hjemmet til pasning eller overgangen fra en daginstitution til en anden være forbundet med utryghed for nogle børn. Her ser vi et potentiale for at gøre en stor forskel. Derfor ser vi frem til at kunne understøtte forældrene og deres børn endnu bedre, siger Dorte Baunsgaard og understreger, at indsatsen bygger på et samarbejde mellem sundhedsplejerskerne, det pædagogiske personale og familierne, så man i fællesskab finder løsninger på udfordringerne i barnets hverdag, både hjemme og i dagtilbuddet.