Se billedserie Brian og Jette Hylleberg Hansen oplever, at flere kunder køber kager, når man skal hygge sig derhjemme. Foto: Peer Rasmussen

Flere kager over disken

Faxe - 01. februar 2021 kl. 15:37 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Bagermester Brian Hylleberg Hansen har under corona-krisen oplevet fremgang af kunder.

Corona-krisen har været hård for mange erhvervsdrivende og for dem, som overlever kommer det til at tage noget tid, før skuden er på ret køl.

For bagermester Brian Hylleberg Hansen, der sammen med sin kone Jette driver Mesterbageren i Jernbanegade 52, har corona-krisen betydet nedgang i festkagerne, men fremgang i omsætningen af kager og brød i selve butikken.

- Da Danmark blev lukket ned i marts 2020, lukkede vi også i 14 dage, og vi gik også og overvejede, om vi skulle lukke butikken endegyldigt. Vi besluttede dog at fortsætte og det var en god beslutning. Efter de første 14 dage fandt folk ud at komme i butikkerne igen, og så vendte det, fortæller han.

- I forbindelse med de forskellige restriktioner, har vi kunnet mærke en lille nedgang, men så er det vendt igen. Det vi oplever i øjeblikket er, at vi har flere kunder i butikken, og at der bliver solgt flere kager. Dog er omsætningen ikke steget væsentligt, men på niveau, når vi fratager manglen på omsætningen af festkager. Eksempelvis er januar normalt en død måned i bagerfaget, men i år har vi oplevet god omsætning og pænt mange kunder i butikken. Her er fastelavnsbollerne eksempelvis blevet et hit, oplyser Brian Hylleberg Hansen.

- I butikken oplever vi, at børnefamilierne kommer forbi og køber lidt lækkert til kaffen. Familierne er pressede, fordi forældrene arbejder hjemmefra og samtidig passer deres børn. Så er der brug for at komme lidt ud af huset eller lejligheden, og så lægger de vejen forbi bageren, siger han.

Overtog Mønsterbageriet

Brian Hylleberg Hansen overtog ,,Mønsterbageriet", som det hed dengang, i 1992, men han og konen Jette Hylleberg Hansen valgte at sælge butikken i 2007.

I 2011 fik parret så mulighed for at købe butikken tilbage, og de har haft den lige siden.

- Bagerbutikken, og branchen er jo en speciel størrelse. Vi samler jo nogle frø, kerner og ingrediense. Vi producerer varen, sælger varen og resten smider vi ud. Alt sammen på samme dag. Udviklingen i branchen har, som i mange andre brancher gået stærkt. Da jeg var i lære i sin tid havde vi to slags morgenbrød og vi havde tre slags brød. I vore dage har vi 20 slags morgenbrød og 20 slags brød. Da jeg var i lære havde vi ikke brød med kerner i, og i dag er det jo mest kernebrød vi sælger, fortæller han.

- I dag vil folk godt have både det sunde og det søde, og her i butikken gør vi begge dele. Denne tilpasning har også været med til, at butikken har klaret sig godt.

Fortrøstningsfuld

Selvom Brian Hylleberg Hansen forventer, at de nuværende restriktioner bliver forlænget indtil udgangen af februar, ser han med fortrøstning på fremtiden.

- Selvom vi kun må have to kunder i butikken ad gangen, så går ekspeditionerne hurtige. Kunderne er meget flinke til at stå i kø uden for butikken og vi har mange lokale samt udenbys kunder. Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til, at vores salg nok skal komme hjem, også når vi kommer hen i marts-april. Selvom restriktionerne gradvist bliver løsnet, kommer det til at vare noget tid, før vi kan begynde at sælge de store festkager. På trods af dette tror jeg på et godt 2021, fordi vi har et godt ry. I foråret er der jo også en masse helligdage, hvor folk også vil hygge sig med lidt lækkert fra bageren, siger han med optimisme i stemmen.

Brian Hylleberg Hansen har i alt 22 ansatte i Mesterbageren.