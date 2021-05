Se billedserie Vidarslund med Vindbyvold, den gule linje afgrønser området for den nye lokalplan. Yderst til venstre, boenhederne Sagahus, Gyldenkam og Breidablik i halvbuen ved siden af samt funktionærbolig og boenheden Idunhuset ved siden af. Den nye boenhed skal bygges på grundens matriklens østlige del (ved de tre drivhuse, yderst til højre i billedet) langs med Orup å. Placeringen vil give attraktive udsyn til marken på vestsiden og mod øst til trærækkerne langs Orup å. Foto: Lokalplan 400-29

Flere boliger på vej til Vidarslund

Faxe - 29. maj 2021 kl. 06:02 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Et nyt lokalplanforslag er netop sendt i høring frem til 5. juli. Lokalplanen giver mulighed for, at Driftsfonden Marjatta kan bygge flere nye boliger og på sigt et større fælleshus til voksencentret Vidarslund, som er et botilbud for udviklingshæmmede.

- Det er sådan, så man skal optages på Marjatta for at gå i skole her. Vi har behov for flere boliger, for hver sommer optager vi fem-seks elever som er minimum for at holde et fagligt niveau, siger Thomas Meyhoff Crone, der er administrerende direktør i Marjatta.

Han fortæller, at Marjatta har en del teenagere, der kommer til skolehjemmet, når det bliver svært at fungere både i familien og i skolen.

- Det er helt naturligt, at det bliver svært at indgå i gruppen eller passe i en almindelig skole, når man er udviklingshæmmet, og der er ingen ond vilje i, at de unge kan opleve at stå alene tilbage, forklarer han videre.

De unge mennesker kommer til Marjatta for at gå i skole, men mange af dem har lyst til at bo der efter skolen også, hvor de bliver tilbudt en stu (særligt tilrettelagt uddannelse red.) og når den er gennemført, så skal de sluses ud til et egentligt voksenliv. Til det formål tilbyder Marjatta boliger på fire voksencentre, hvoraf Vidarslund i Vindbyholt er det ene.

- Vi havde egentelig, da jeg blev ansat for ni år siden, en prognose der spåede, at vi om få ville have lige så mange beboere, der faldt bort, som nye, der kom til. Vi har så i stedet fået det kæmpe privilegium, at vores beboere på voksencentrene bliver ældre og ældre - den ældste beboer jer er lige blevet 85 år. Beboerne lever godt og sundt, så de bliver gamle. Det betyder, at når nye beboere sluses ud fra skolehjemmet, så er der ingen ledige boliger på voksencentrene. Vi bygger pt. 12 boliger i SampoVig, uden for Store Heddinge - og den næste udbygning er så på Vidarslund. Vi har på nuværende tidspunkt 10-12 unge, der godt kunne tænke sig at flytte ud til et voksenliv, så vi skal være hurtigt klar med de 12 boliger på Vidarslund, siger Thomas Meyhoff Crone.

Godt samarbejde

Han forklarer videre, at Marjatta sådan har pladsen til at kunne udbygge boligmassen, men at den nuværende lokalplan spænder ben for byggeriet, fordi bebyggelsesprocenten overskrides.

- Jeg vil faktisk gerne rose Faxe Kommune for at være en rigtig god samarbejdspartner i det forløb vi har haft. Egentlig havde vi en idé om, at vi skulle bygge ud lige ved siden af det eksisterende byggeri på Præstøvej, altså oppe på toppen, men der syntes kommunen, at 1350 kvadratmeter bygning ville blive for markant. I stedet foreslog de, at vi byggede ned mod åen (Orup a red.) og kommunens rensningsanlæg, og det er så dét, vi gør. Der er i øvrigt også en rigtig flot udsigt dernede. Samarbejdet med planlægningsafdelingen og teknisk forvaltning har været virkelig godt. Da vi fik arkitektfirmaet til at tegne bygningen ind, så gjorde kommunens folk os opmærksomme på, at der lå en stor kloakledning nedenunder, så også her har kommunens folk selv hjulpet med at finde løsninger. De kunne ret beset bare have sagt nej, det kan I ikke og bedt os om at gå hjem og gøre det om, men i stedet har de hjulpet med at finde alternativer. Det er vi meget glade for, siger Thomas Meyhoff Crone.

Borgermøde

Torsdag 3. juni er der borgermøde om den nye lokalplan for alle interesserede. Det foregår på Vidarslund, Præstøvej 131, Vindbyholt, 4640 Faxe klokken 19-20.30. Man skal af hensyn til forsamlingsloftet som følge af coronasituationen tilmelde sig mødet inden 1. juni på mail: plan2@faxekommune.dk eller ringe til planafdelingen på telefon: 5620 3019.

- Vi har en oplevelsen af, at vi har godt forhold til vores naboer. Vi oplever os meget værdsat. Mange af beboerne i landsbyen kommer for eksempel og handler på gartneriet på Vidarslund. Sidste gang vi skulle bygge på, holdt vi selv et møde om projektet for beboerne i Vindbyholt, og der oplevede jeg en stor opbakning. Borgermødet sidst førte til mageskifte med naboen, fordi det var mere hensigtsmæssigt for alle parter at få rettet skellet ud til en lige linje. Så derfor håber vi også, at mange vil dukke op til mødet 3. juni, siger Thomas Meyhoff Crone.

Hvis der ingen indsigelser kommer i løbet af høringsperioden, så vil Vidarlund kunne få en byggetilladelse.

- Hvis alt forløber planmæssigt, så forventer vi at skule i gang med at brygge straks. Den nye boenhed skulle meget gerne kunne stå klar til indlyninger, når vi optager nye elever til skolestart 1. august næste år, siger Thomas Meyhoff Crone.