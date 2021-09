Flere billeder fra Stafet for livet Haslev:

- Det er så flot og imponerende, at I er kommet så langt, så hurtigt, her i 2021, der har været præget af coronarestriktionerne. I har planlagt det og været fysisk samlet med en march gennem byen. Det er spændende og viser, at Haslev holder sammen og kærer sig om hinanden. Vi støtter kræftforskningen med 400 millioner kroner årligt, og det kan vi kun gøre, fordi I og mange andre samler penge ind, sagde Kræftens Bekæmpelses direktør, Jesper Fisker oppe fra scenen.

- De unge mennesker bidrager med deres gode humør. De har været med til igen at gøre stafetten til en meget hyggelig og positiv begivenhed. Det er også en fest for efterskolerne, at de konkurrerer indbyrdes, når de løber om kap ude på engen, hvor vi for første gang har et løbespor med, siger Susanne Ulk, der er formand for Stafet for livet Haslev 2021.