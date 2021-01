Det begyndte med et eksperiment med blade fra tempeltræ i gin - og endte med at blive små »batches« a 100 flasker tempeltræ-gin fra Hesede Hovedgård, destilleret hos Radius Distillery ved Præstø. Foto: Kit Kjølhede

Flaskens indhold har 200 år gamle rødder

De står ikke så mange steder, de store tempeltræer. Men der stod et på Frederiksberg tæt på lejligheden, hvor Kit Kjølhede og Claus Krüger boede indtil for to år siden. Og der står også ét i den parklignende have ved Hesede Hovedgård.

- Jeg kan huske, at jeg lagde mærke til det, da vi var hernede for at se på hovedgården allerførste gang. Netop fordi det er så specielt, fortæller Kit Kjølhede.