Artiklen: Fire unge for retten: Tiltalt for gruppevoldtægt af 15-årig pige

Fire unge mænd sidder i øjeblikket i retten anklaget for at have voldtaget en 15-årig pige i et skur ved Sofiendalskolen i Haslev.