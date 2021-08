Se billedserie De fire unge blev alle dømt for deres rolle i gruppevoldtægten, da sagen var for Østre Landsret fredag. Foto: Morten Chas Overgaard

Fire unge dømt for gruppevoldtægt

Faxe - 20. august 2021 kl. 14:10 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Haslev: Saleh Mohamad Hoso, Azad Manla Ali, Arian Khan og Tobias Vorm blev alle idømt lange fængselsstraffe, da Østre Landsret fredag afsagde dom i sagen om gruppevoldtægt af en 15-årig pige i et skur i Haslev.

Retten stadfæstede byrettens dom, men alle straffene blev nedsat.

Ifølge dommen var det dog bevist, at Saleh Mohamad Hoso, der dengang var 19 år gammel havde taget pigen med ind i skuret på Sofiendalskolen, hvor han havde tvunget hende til at tage tøjet af og have sex med ham.

Derefter havde han kontaktet Azad Manla Ali, Arian Khan og Tobias Vorm, der var gået over til skuret, hvor Azad og Arian havde sex med pigen, mens Tobias Vorm havde optaget flere videoer, som han havde videresendt til andre via appen Snapchat.

Under agten var pigen begyndt at bløde, og da Saleh Mohamad Hoso sammen med pigen og de tre andre unge mænd var gået overfor at vaske blodet væk, var hun gået op til Haslev Station, hvor en gruppe unge heriblandt pigens veninde samlede hende op i en bil.

Den normale straf for voldtægt ligger omkring to års fængsel, men sagen mod de fire unge mænd har ifølge retten flere skærpende omstændigheder. Dommerne lagde især vægt på pigens unge alder, og at de var flere om voldtægten. Det var ydermere skærpende, at overgrebet blev filmet og delt efterfølgende.

Saleh Mohamad Hoso blev oprindelig idømt fire års fængsel for voldtægten, men han fik tre og et halvt års fængsel ved landsretten. Han har i forvejen flere voldsdomme bag sig og var også den, der lokkede den 15-årige med ind i skuret.

Azad Manla Ali, der to gange tidligere er dømt for kriminalitet, fik tre og et halvt års fængsel i byretten, for at have været med til at voldtage pigen, og han blev desuden udvist af Danmark for bestandigt. Hans straf blev nedsat til tre år i landsretten. Han kom til Danmark fra Syrien for fem år og syv måneder siden, og selvom han ikke længere har familie i Syrien, vurderede retten altså, at en udvisning var på sin plads blandt andet på grund af dommens længde og forbrydelsens natur.

Arian Khan er ikke tidligere straffet, men han fik også tre og et halvt års fængsel i byretten for at have voldtaget den 15-årige pige. I landsretten blev det nedsat til tre år.

Tobias Vorm havde aldrig sex med pigen, men dommeren valgte i byretten alligevel at idømme ham tre og et halvt års fængsel for ikke at have forsøget at stoppe voldtægten og for at have filmet og delt dele af voldtægten. Den straf blev nedsat til to år i landsretten.

Alle fire har siddet varetægtsfængslet siden maj sidste år, og de skal altså nu fortsætte deres fængselsophold.