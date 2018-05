Fire inhabile politikere i kloaksag

Det var bydende nødvendigt, at stedfortræderen Steen Andersen (S) herefter overtog Finn Hansens plads og sammen med Erik Rasmussen (V), Henrik Rützou Aakast (V) og Christina Birkemose (S) valgte at bede byrådet om at afgøre sagen.

- Nej, det er for at sikre, at os der er medlem begge steder, ikke kan klandres for ikke at være tilstrækkeligt kritiske overfor Faxe Forsyning i det politiske udvalg, svarer Eli Jacobi Nielsen.